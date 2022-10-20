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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

20.10.2022 09:15
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   18.10.2022 tarih ve 2022/19 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği Yönetim Kurulu Üyelerinden Aydın ÖZTUNALI ve Ramazan KESKİN Denetim Komitesi Üyeliği'ne seçilmişlerdir.
Tüm yatırımcılara duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073010


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ESEN 58,30 421.530.982 % 10,00  
BRYAT 730,40 109.106.157 % 10,00  
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Tam 6.634 6.736 23,00  
Yarım 3.232 3.293 11,00  
Çeyrek 1.619 1.648 6,00  
Gümüş.Ons 18,45 18,48 0,00  
Gümüş Gr. 11,05 11,06 0,03  
B. Petrol 93,23 93,23 0,82  
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