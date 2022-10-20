***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar18.10.2022 tarih ve 2022/19 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği Yönetim Kurulu Üyelerinden Aydın ÖZTUNALI ve Ramazan KESKİN Denetim Komitesi Üyeliği'ne seçilmişlerdir.Tüm yatırımcılara duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073010BIST