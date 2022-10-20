***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
20.10.2022 09:15
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
18.10.2022 tarih ve 2022/19 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda alınan karar gereği Yönetim Kurulu Üyelerinden Aydın ÖZTUNALI ve Ramazan KESKİN Denetim Komitesi Üyeliği'ne seçilmişlerdir.
Tüm yatırımcılara duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073010
BIST
18:053.880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 3.851
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:0518,2478
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|: 18,3000
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
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977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VERTU
|34,10
|163.484.355
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|550.625.920
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|421.530.982
|% 10,00
|
|BRYAT
|730,40
|109.106.157
|% 10,00
|
|PENTA
|585,60
|29.996.100
|% 9,99
|
|GLBMD
|10,85
|26.635.275
|% -9,28
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|AKFGY
|4,15
|344.993.541
|% -6,32
|
|KLKIM
|34,84
|145.244.793
|% -5,33
|
|AZTEK
|20,12
|144.899.353
|% -5,09
|
|THYAO
|97,40
|6.277.120.391
|% 0,15
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|AKBNK
|15,71
|5.758.492.557
|% 4,11
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|ODAS
|7,72
|5.438.127.313
|% -7,77
|
|YKBNK
|9,73
|5.980.703.804
|% 3,62
|
|EKGYO
|4,45
|2.288.418.976
|% 1,37
|
|ISCTR
|10,10
|4.551.636.552
|% 6,65
|
|TSKB
|2,79
|1.052.707.406
|% 4,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5828
|18,5933
|% -0,01
|
|Euro
|18,2123
|18,2478
|% 0,41
|
|Sterlin
|20,7942
|20,8985
|% 0,16
|
|Frank
|18,4292
|18,5402
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9321
|4,9569
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.632
|1.632
|2,51
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,98
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.634
|6.736
|23,00
|
|Yarım
|3.232
|3.293
|11,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.648
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,48
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|0,03
|
|B. Petrol
|93,23
|93,23
|0,82
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Seans Raporu
18:05
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17:59METRO
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17:58BNTAS
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17:57XU100
Endeks 3, 868 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 77, 490.00 milyon TL de
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17:57TKNSA
Yüzde 8.44 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 194, 137 adet işlem
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17:56ORGE
Yüzde 9.46 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 855 adet işlem