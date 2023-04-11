***BALAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***BALAT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [BALAT]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıBALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiKapatma (Suspension)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi11/04/2023Sıra Açma Başlangıç TarihiAçıklamalarBALAT.E pay sırası ilgili şirketin finansal tablolarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136112BIST