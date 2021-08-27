***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
27.08.2021 09:14
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [BALAT]
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960698
BIST
13:321.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,91
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.452
En Düşük
1.444
13:328,4010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0130
|Açılış
|: 8,3830
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3980
|
8,4072
En Düşük
8,3639
13:329,8818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8947
En Düşük
9,8344
13:32484,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,21
|Açılış
|: 484,17
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
487,36
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler13:32
|DESA
|10,12
|6.874.144
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.840,00
|3.034.680
|% 10,00
|
|BALAT
|6,86
|1.534.994
|% 9,94
|
|KTSKR
|67,25
|50.036.310
|% 8,38
|
|YAPRK
|33,16
|34.166.398
|% 7,24
|
|EDATA
|12,13
|4.485.310
|% -9,95
|
|BAGFS
|17,50
|846.703
|% -6,96
|
|GESAN
|23,58
|421.258.095
|% -4,22
|
|KNFRT
|16,35
|15.065.609
|% -4,16
|
|PENTA
|80,05
|2.314.532
|% -4,13
|
|THYAO
|12,58
|430.910.156
|% -1,64
|
|GESAN
|23,58
|421.258.095
|% -4,22
|
|KRDMD
|7,66
|367.502.237
|% 1,32
|
|PETKM
|6,21
|316.423.341
|% 2,14
|
|GARAN
|9,46
|286.647.813
|% 0,21
|
|ODAS
|1,47
|135.465.962
|% 0,68
|
|YKBNK
|2,53
|136.846.603
|% 0,00
|
|PETKM
|6,21
|316.423.341
|% 2,14
|
|KRDMD
|7,66
|367.502.237
|% 1,32
|
|TRGYO
|4,11
|194.896.603
|% 2,24
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3966
|8,4010
|% 0,15
|
|Euro
|9,8682
|9,8818
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,4655
|11,5230
|% 0,11
|
|Frank
|9,1081
|9,1629
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2309
|2,2421
|% 0,08
|
|13:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,44
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,51
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.258
|9,00
|
|Tam
|3.194
|3.274
|9,54
|
|Yarım
|1.544
|1.584
|4,62
|
|Çeyrek
|774
|792
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|0,03
|
|B. Petrol
|71,13
|71,13
|0,95
|