***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
30.03.2022 10:25
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013927
BIST
13:122.230
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 23,75
|Açılış
|: 2.213
|
|Önceki Kapanış
|: 2.207
|
2.234
En Düşük
2.213
13:1214,6731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1004
|Açılış
|: 14,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6150
|
14,6760
En Düşük
14,5332
13:1216,3445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1592
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3753
En Düşük
16,1459
13:12905,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 6,64
|Açılış
|: 905,99
|
|Önceki Kapanış
|: 899,35
|
908,77
En Düşük
897,00
BIST En Aktif Hisseler13:12
|ULUSE
|103,00
|10.729.970
|% 9,98
|
|KLNMA
|15,75
|800.208
|% 9,37
|
|ISFIN
|3,41
|278.192.211
|% 9,29
|
|ETILR
|9,20
|1.833.943
|% 8,24
|
|DESA
|14,41
|21.566.086
|% 8,02
|
|UZERB
|35,12
|45.575
|% -9,99
|
|CEOEM
|14,34
|116.491.507
|% -9,98
|
|KAREL
|12,76
|79.976.358
|% -8,46
|
|PKENT
|217,70
|22.522.006
|% -7,32
|
|DZGYO
|2,71
|26.782.238
|% -6,55
|
|THYAO
|31,64
|2.445.603.559
|% 0,00
|
|GARAN
|12,18
|1.321.714.391
|% 0,58
|
|ASELS
|24,62
|1.298.842.314
|% 2,93
|
|SISE
|15,29
|911.616.668
|% 1,26
|
|YKBNK
|4,07
|712.711.441
|% 1,75
|
|YKBNK
|4,07
|712.711.441
|% 1,75
|
|CEMAS
|1,17
|163.726.355
|% 3,54
|
|ODAS
|1,65
|223.962.165
|% 0,61
|
|TSKB
|1,47
|166.854.957
|% 2,80
|
|ADESE
|0,77
|83.436.105
|% 6,94
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6688
|14,6731
|% 0,69
|
|Euro
|16,3279
|16,3445
|% 0,98
|
|Sterlin
|19,2281
|19,3245
|% 1,08
|
|Frank
|15,7686
|15,8636
|% 1,15
|
|Riyal
|3,8979
|3,9174
|% 0,68
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|1,32
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,89
|
|Cumhuriyet
|5.995
|6.085
|41,00
|
|Tam
|5.974
|6.123
|49,57
|
|Yarım
|2.888
|2.962
|23,98
|
|Çeyrek
|1.448
|1.481
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,70
|0,08
|
|B. Petrol
|110
|110
|1,91
|