***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.06.2022 09:09
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038359
BIST
11:052.574
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 34,53
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.574
En Düşük
2.551
11:0517,3307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0009
|Açılış
|: 17,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3330
|
17,3395
En Düşük
17,2805
11:0518,3298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1072
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,3298
En Düşük
18,1722
11:051.023,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,48
|Açılış
|: 1.023,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.026,02
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler11:03
|LIDFA
|12,45
|1.766.892
|% 9,98
|
|MAKIM
|11,70
|1.977.019
|% 9,96
|
|TBORG
|23,64
|119.287
|% 9,34
|
|IMASM
|56,00
|3.858.394
|% 8,11
|
|GOODY
|10,76
|37.398.764
|% 6,32
|
|SNKRN
|29,62
|118.539
|% -9,97
|
|DAGHL
|27,84
|468.241
|% -4,00
|
|RYSAS
|8,26
|2.463.091
|% -3,62
|
|DENGE
|1,74
|2.273.057
|% -2,79
|
|PENTA
|416,20
|8.409.021
|% -2,76
|
|THYAO
|52,00
|1.729.422.241
|% 2,26
|
|EREGL
|28,50
|1.462.462.073
|% 2,08
|
|SISE
|22,76
|770.149.030
|% 1,61
|
|AKBNK
|9,20
|409.154.533
|% 1,66
|
|SASA
|45,66
|398.324.886
|% 0,31
|
|YKBNK
|4,98
|393.515.475
|% 2,26
|
|ODAS
|3,11
|205.188.017
|% 0,65
|
|EREGL
|28,50
|1.462.462.073
|% 2,08
|
|AKBNK
|9,20
|409.154.533
|% 1,66
|
|SKBNK
|1,17
|50.069.078
|% 0,86
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3261
|17,3323
|% 0,00
|
|Euro
|18,3069
|18,3227
|% 0,55
|
|Sterlin
|21,2498
|21,3563
|% 0,39
|
|Frank
|17,8950
|18,0028
|% 0,30
|
|Riyal
|4,6051
|4,6282
|% -0,02
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.838
|-0,18
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|6.807
|6.910
|-17,00
|
|Tam
|6.795
|6.896
|-8,00
|
|Yarım
|3.336
|3.373
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.686
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,67
|21,70
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,08
|12,09
|0,05
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,25
|