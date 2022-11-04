***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.11.2022 09:01
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076710
BIST
13:384.183
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 77,88
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.185
En Düşük
4.131
13:3818,6216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0069
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
13:3818,2456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0679
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,2880
En Düşük
18,1324
13:38987,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 12,33
|Açılış
|: 987,74
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
989,37
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler13:38
|MIATK
|83,15
|54.027.929
|% 9,99
|
|DAGHL
|35,30
|3.918.865
|% 9,97
|
|DESA
|35,54
|6.557.308
|% 9,96
|
|GSDHO
|6,72
|410.592.413
|% 9,27
|
|HKTM
|88,70
|76.613.110
|% 9,10
|
|ISKUR
|882.001,00
|882.001
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.744.707
|% -9,98
|
|NETAS
|31,80
|114.642.094
|% -9,09
|
|ISBTR
|42.301,00
|341.987
|% -7,83
|
|ULAS
|8,95
|3.156.192
|% -5,79
|
|THYAO
|106,00
|6.246.395.725
|% 4,13
|
|EREGL
|32,34
|4.478.461.173
|% 6,80
|
|TUPRS
|431,70
|2.988.457.643
|% 5,94
|
|KRDMD
|12,55
|2.206.332.990
|% 3,63
|
|SASA
|144,70
|1.902.869.984
|% 6,48
|
|EKGYO
|4,59
|894.430.620
|% 1,32
|
|KRDMD
|12,55
|2.206.332.990
|% 3,63
|
|EREGL
|32,34
|4.478.461.173
|% 6,80
|
|ISCTR
|8,78
|975.031.632
|% 0,92
|
|HALKB
|8,43
|928.084.200
|% 2,68
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6168
|18,6216
|% 0,04
|
|Euro
|18,2374
|18,2456
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,8487
|20,9533
|% 0,68
|
|Frank
|18,4029
|18,5138
|% 0,61
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% 0,06
|
|13:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.650
|1.650
|20,59
|
|Altın Gr.
|986
|986
|11,01
|
|Cumhuriyet
|6.593
|6.693
|76,00
|
|Tam
|6.615
|6.668
|34,00
|
|Yarım
|3.223
|3.262
|18,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.631
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,86
|19,89
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,85
|11,87
|0,20
|
|B. Petrol
|97,19
|97,19
|2,52
|