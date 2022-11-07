***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.11.2022 09:18
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077088
BIST
10:384.287
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 69,54
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.288
En Düşük
4.230
10:3818,6081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0418
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6380
|
18,6584
En Düşük
18,5206
10:3818,4871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0042
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,5736
En Düşük
18,3801
10:38998,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,78
|Açılış
|: 998,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler10:36
|INVEO
|28,30
|64.069.220
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|457.843
|% 9,95
|
|GARFA
|19,66
|3.809.421
|% 9,89
|
|EREGL
|36,36
|3.102.691.329
|% 9,19
|
|ISDMR
|30,52
|172.568.156
|% 9,16
|
|KIMMR
|9,16
|12.685.060
|% -9,93
|
|PRKME
|14,09
|37.521.047
|% -9,85
|
|ULAS
|8,49
|3.986.637
|% -8,71
|
|DITAS
|34,60
|7.891.037
|% -8,03
|
|ISBTR
|42.199,90
|42.200
|% -7,74
|
|EREGL
|36,36
|3.102.691.329
|% 9,19
|
|KRDMD
|13,72
|2.157.345.823
|% 5,54
|
|THYAO
|104,70
|1.073.410.152
|% 0,48
|
|PETKM
|14,02
|757.486.845
|% 0,14
|
|SASA
|141,60
|743.768.931
|% -1,32
|
|KRDMD
|13,72
|2.157.345.823
|% 5,54
|
|EKGYO
|4,68
|665.415.479
|% 1,74
|
|EREGL
|36,36
|3.102.691.329
|% 9,19
|
|ISCTR
|9,13
|520.208.841
|% 2,01
|
|PETKM
|14,02
|757.486.845
|% 0,14
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6040
|18,6086
|% 0,23
|
|Euro
|18,4752
|18,4870
|% -0,02
|
|Sterlin
|20,9677
|21,0728
|% -0,45
|
|Frank
|18,5925
|18,7045
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% 0,30
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-12,85
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-5,99
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|37,00
|
|Tam
|6.680
|6.741
|107,00
|
|Yarım
|3.255
|3.297
|53,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.649
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|20,42
|20,46
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|-0,22
|
|B. Petrol
|97,27
|97,27
|-1,30
|