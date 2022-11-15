***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.11.2022 09:28
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079922
BIST
17:594.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5918,6091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6314
En Düşük
18,5529
17:5919,2465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0260
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2614
En Düşük
19,1707
17:591.058,51
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,55
|Açılış
|: 1.058,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.061,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ACSEL
|68,30
|82.256.398
|% 0,00
|
|ADEL
|62,35
|8.893.680
|% 0,00
|
|ADESE
|1,27
|112.508.648
|% 0,00
|
|AEFES
|54,55
|216.202.376
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% 0,00
|
|ACSEL
|68,30
|82.256.398
|% 0,00
|
|ADEL
|62,35
|8.893.680
|% 0,00
|
|ADESE
|1,27
|112.508.648
|% 0,00
|
|AEFES
|54,55
|216.202.376
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% 0,00
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% 0,00
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 0,00
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% 0,00
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5817
|18,6091
|% 0,03
|
|Euro
|19,2153
|19,2465
|% 0,14
|
|Sterlin
|21,8334
|21,9429
|% 0,14
|
|Frank
|19,6333
|19,7515
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9328
|4,9575
|% -0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-1,62
|
|Altın Gr.
|1.058
|1.059
|-1,41
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.986
|7.124
|-10,00
|
|Yarım
|3.393
|3.483
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.696
|1.741
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,00
|22,02
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|13,15
|13,17
|0,01
|
|B. Petrol
|92,66
|92,66
|-0,48
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
-
17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN