***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.11.2022 09:23
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080561
BIST
18:054.669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.784
En Düşük
4.651
18:0518,6173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,3580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0250
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,3865
En Düşük
19,2942
18:051.056,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -3,91
|Açılış
|: 1.056,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.053,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|73,25
|109.983.565
|% 0,00
|
|AGESA
|35,78
|427.149.611
|% 0,00
|
|AGHOL
|89,85
|201.584.726
|% 0,00
|
|AKSGY
|4,71
|79.954.717
|% 0,00
|
|AVHOL
|11,21
|29.683.687
|% 0,00
|
|AGESA
|35,78
|427.149.611
|% 0,00
|
|AGHOL
|89,85
|201.584.726
|% 0,00
|
|AKSGY
|4,71
|79.954.717
|% 0,00
|
|AKYHO
|2,63
|83.658.052
|% 0,00
|
|AVHOL
|11,21
|29.683.687
|% 0,00
|
|KONTR
|215,60
|3.295.164.906
|% 0,00
|
|ODAS
|11,12
|2.850.488.336
|% 0,00
|
|PGSUS
|367,50
|1.087.623.150
|% 0,00
|
|ENJSA
|25,82
|887.347.057
|% 0,00
|
|GWIND
|26,12
|709.050.717
|% 0,00
|
|MOBTL
|3,40
|309.055.202
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,04
|59.731.184
|% 0,00
|
|SEGYO
|2,16
|95.779.838
|% 0,00
|
|PSGYO
|8,27
|308.649.048
|% 0,00
|
|CONSE
|11,44
|383.223.574
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6111
|18,6173
|% 0,15
|
|Euro
|19,3276
|19,3728
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,0989
|22,2098
|% 0,05
|
|Frank
|19,6088
|19,7269
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9354
|4,9601
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-9,13
|
|Altın Gr.
|1.056
|1.056
|-4,35
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.001
|7.132
|-30,00
|
|Yarım
|3.400
|3.487
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.743
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,21
|21,24
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,68
|12,70
|-0,12
|
|B. Petrol
|91,97
|91,97
|-0,89
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RNPOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 855 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO