***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.12.2022 09:12
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083308
BIST
11:185.072
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 94,59
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.025
11:1818,6408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0090
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
11:1819,4332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0357
|Açılış
|: 19,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,5220
En Düşük
19,3596
11:181.065,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,08
|Açılış
|: 1.065,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.068,90
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler11:18
|YGYO
|1,76
|24.587.454
|% 10,00
|
|GENIL
|44,88
|18.809.073
|% 10,00
|
|UZERB
|122,10
|1.078.509
|% 10,00
|
|SNICA
|35,46
|330.118.462
|% 9,99
|
|KSTUR
|368,70
|1.099.463
|% 9,99
|
|COSMO
|90,90
|885.093
|% -10,00
|
|DIRIT
|3,68
|104.884
|% -8,00
|
|YONGA
|42,30
|433.448
|% -7,24
|
|EUYO
|4,57
|6.040.658
|% -6,92
|
|PRDGS
|14,20
|28.998.669
|% -4,76
|
|THYAO
|124,50
|2.880.786.127
|% 3,75
|
|KRDMD
|15,47
|1.964.767.680
|% 5,02
|
|SISE
|39,70
|1.790.396.498
|% 1,53
|
|PETKM
|18,32
|1.469.861.709
|% 2,40
|
|KOZAL
|384,30
|1.311.653.477
|% 4,43
|
|KRDMD
|15,47
|1.964.767.680
|% 5,02
|
|EKGYO
|7,12
|803.076.786
|% 3,34
|
|YKBNK
|12,03
|1.198.871.097
|% -0,17
|
|SKBNK
|2,73
|261.456.562
|% 0,74
|
|ISCTR
|10,58
|912.574.060
|% 2,12
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6387
|18,6408
|% 0,05
|
|Euro
|19,4174
|19,4332
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,4770
|22,5898
|% 0,38
|
|Frank
|19,6938
|19,8124
|% 0,37
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% 0,04
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|5,82
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|3,96
|
|Cumhuriyet
|7.007
|7.113
|14,00
|
|Tam
|7.097
|7.163
|8,00
|
|Yarım
|3.442
|3.502
|4,00
|
|Çeyrek
|1.726
|1.750
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|13,24
|13,26
|-0,04
|
|B. Petrol
|86,65
|86,65
|-0,32
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
-
11:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 42 artarak (% 1.82 ) 5, 462
-
11:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, KRDMD, EKGYO
-
11:33
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, SISE
-
11:33XU100
Endeks 5, 070 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 87 üstünde . İşlem hacmi 35, 712.00 milyon TL de
-
11:33HEKTS
Yüzde 6.63 oranında artışla 37.96 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 776, 506 adet işlem