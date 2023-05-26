***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.05.2023 09:07
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153998
BIST
10:344.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 31,87
|Açılış
|: 4.442
|
|Önceki Kapanış
|: 4.428
|
4.461
En Düşük
4.437
10:3419,9928
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0649
|Açılış
|: 21,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3000
|
20,3408
En Düşük
19,8993
10:3421,4704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0425
|Açılış
|: 22,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,9000
|
21,8075
En Düşük
21,3557
10:341.254,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 10,66
|Açılış
|: 1.254,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.244,00
|
1.274,05
En Düşük
1.242,19
BIST En Aktif Hisseler10:32
|MRGYO
|4,55
|9.292.154
|% 7,82
|
|KONTR
|122,40
|302.657.565
|% 7,75
|
|PSDTC
|29,70
|4.421.743
|% 6,91
|
|PSDTC
|29,70
|4.421.743
|% 6,91
|
|PSDTC
|29,70
|4.421.743
|% 6,91
|
|MARKA
|19,05
|60.731
|% -9,97
|
|TBORG
|27,60
|195.518
|% -8,12
|
|SAMAT
|19,48
|93.791.893
|% -7,77
|
|ATSYH
|69,00
|272.343
|% -5,48
|
|GEREL
|15,86
|15.133.599
|% -5,20
|
|THYAO
|136,10
|775.370.546
|% 1,49
|
|SMRTG
|76,10
|552.683.362
|% 2,01
|
|EKGYO
|6,55
|363.622.091
|% 1,39
|
|ASELS
|41,54
|323.401.922
|% 3,23
|
|KONTR
|122,40
|302.657.565
|% 7,75
|
|EKGYO
|6,55
|363.622.091
|% 1,39
|
|AVOD
|3,05
|108.069.983
|% 5,17
|
|HALKB
|12,04
|222.902.351
|% 0,67
|
|ISCTR
|10,44
|176.392.213
|% 0,19
|
|YKBNK
|9,00
|132.189.416
|% -0,22
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,9853
|19,9928
|% 0,33
|
|Euro
|21,4609
|21,4704
|% 0,20
|
|Sterlin
|24,6050
|24,7284
|% 0,47
|
|Frank
|22,0106
|22,1432
|% 0,42
|
|Riyal
|5,3122
|5,3388
|% 0,22
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|15,73
|
|Altın Gr.
|1.254
|1.255
|10,66
|
|Cumhuriyet
|9.164
|9.303
|-261,00
|
|Tam
|9.132
|9.382
|-233,64
|
|Yarım
|4.474
|4.608
|26,00
|
|Çeyrek
|2.244
|2.304
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|14,82
|14,83
|0,25
|
|B. Petrol
|76,33
|76,33
|0,07
|