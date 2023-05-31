***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.05.2023 09:14
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154825
BIST
11:014.955
En Düşük
|Değişim
|: 0,07%
|| 3,70
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.951
|
4.905
En Yüksek
4.962
11:0120,7036
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,2081
|Açılış
|: 21,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,7000
|
21,0001
En Düşük
20,4442
11:0122,3173
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 0,2965
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,0500
|
22,5298
En Düşük
22,0192
11:011.301,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 13,98
|Açılış
|: 1.301,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.287,91
|
1.322,93
En Düşük
1.285,48
BIST En Aktif Hisseler10:59
|COSMO
|75,90
|4.066.590
|% 10,00
|
|KONKA
|36,34
|51.145.206
|% 9,99
|
|GEREL
|20,58
|13.127.344
|% 9,94
|
|SEGYO
|2,33
|59.130.603
|% 8,37
|
|YESIL
|4,05
|76.958.826
|% 7,71
|
|YBTAS
|50.400,00
|453.600
|% -10,00
|
|MARKA
|13,90
|6.466.947
|% -9,97
|
|DIRIT
|4,99
|134.520
|% -9,93
|
|PAMEL
|186,80
|19.067.244
|% -4,21
|
|SEKFK
|7,73
|7.424.061
|% -3,50
|
|THYAO
|148,90
|2.989.870.466
|% 1,29
|
|YKBNK
|10,17
|1.225.743.216
|% -0,97
|
|AKBNK
|16,19
|1.023.605.181
|% -1,10
|
|SISE
|41,46
|868.192.314
|% 0,01
|
|GARAN
|27,08
|844.784.947
|% -2,03
|
|YKBNK
|10,17
|1.225.743.216
|% -0,97
|
|EKGYO
|7,38
|624.968.506
|% -0,27
|
|ISCTR
|11,44
|727.872.579
|% -1,38
|
|AKBNK
|16,19
|1.023.605.181
|% -1,10
|
|KATMR
|1,39
|55.810.839
|% 2,21
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,6970
|20,7024
|% 1,01
|
|Euro
|22,1571
|22,2222
|% 0,91
|
|Sterlin
|25,5220
|25,6500
|% 0,92
|
|Frank
|22,6178
|22,7541
|% 0,66
|
|Riyal
|5,5031
|5,5307
|% 1,28
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-1,72
|
|Altın Gr.
|1.302
|1.302
|14,25
|
|Cumhuriyet
|8.940
|9.120
|25,00
|
|Tam
|8.931
|9.176
|22,16
|
|Yarım
|4.432
|4.612
|56,00
|
|Çeyrek
|2.223
|2.299
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,25
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,45
|15,47
|0,21
|
|B. Petrol
|73,16
|73,16
|-0,55
|