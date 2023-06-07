***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.06.2023 09:39
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156634
BIST
13:095.585
En Düşük
|Değişim
|: 3,65%
|| 196,53
|Açılış
|: 5.516
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5.609
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler13:01
|DOCO
|2.990,50
|29.497.519
|% 10,00
|
|ALFAS
|369,80
|115.840.590
|% 9,99
|
|VKFYO
|11,89
|7.882.754
|% 9,99
|
|BURVA
|48,92
|39.873.671
|% 9,98
|
|BRSAN
|241,60
|465.254.959
|% 9,97
|
|IMASM
|19,67
|518.288.172
|% -9,77
|
|MARKA
|10,44
|29.713.335
|% -8,34
|
|OYLUM
|4,48
|144.013.384
|% -6,67
|
|HTTBT
|35,18
|10.392.800
|% -6,24
|
|KLRHO
|14,97
|548.034.439
|% -6,03
|
|THYAO
|172,20
|5.133.871.010
|% 4,11
|
|YKBNK
|12,23
|3.397.950.829
|% 2,34
|
|AKBNK
|18,66
|3.153.211.406
|% 3,44
|
|SISE
|45,30
|3.078.840.492
|% 5,64
|
|KCHOL
|100,30
|2.820.789.049
|% 6,82
|
|YKBNK
|12,23
|3.397.950.829
|% 2,34
|
|EKGYO
|7,74
|2.076.963.943
|% 3,89
|
|ISCTR
|13,34
|2.372.755.616
|% 4,63
|
|AKBNK
|18,66
|3.153.211.406
|% 3,44
|
|KLGYO
|2,99
|383.714.790
|% 4,55
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,1599
|23,1670
|% 7,41
|
|Euro
|24,8018
|24,8995
|% 7,57
|
|Sterlin
|28,7410
|28,8851
|% 7,62
|
|Frank
|25,4445
|25,5978
|% 7,53
|
|Riyal
|6,1551
|6,1860
|% 7,36
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.965
|1.965
|1,48
|
|Altın Gr.
|1.462
|1.462
|100,81
|
|Cumhuriyet
|9.809
|9.957
|574,00
|
|Tam
|9.785
|10.052
|618,14
|
|Yarım
|4.807
|4.898
|271,00
|
|Çeyrek
|2.396
|2.449
|136,00
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,63
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|17,55
|17,57
|1,21
|
|B. Petrol
|76,68
|76,68
|0,39
|