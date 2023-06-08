***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.06.2023 09:36
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157015
BIST
11:125.564
En Düşük
|Değişim
|: 0,05%
|| 2,71
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.525
En Yüksek
5.586
11:1223,3832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1279
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
11:1225,2387
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2941
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
11:121.463,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 12,11
|Açılış
|: 1.463,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.465,70
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler11:12
|SODSN
|31,90
|1.430.045
|% 10,00
|
|BURVA
|53,80
|57.812.697
|% 9,98
|
|VKFYO
|13,07
|4.858.067
|% 9,92
|
|PENTA
|23,06
|230.199.220
|% 9,91
|
|EGPRO
|91,20
|58.600.254
|% 9,62
|
|DOGUB
|15,12
|78.466.179
|% -9,95
|
|EUKYO
|5,29
|7.531.550
|% -8,32
|
|EKIZ
|15,90
|48.956
|% -6,25
|
|IHEVA
|1,79
|27.918.068
|% -4,79
|
|MARKA
|10,33
|10.458.218
|% -4,35
|
|THYAO
|171,40
|2.056.961.861
|% -0,64
|
|YKBNK
|12,37
|1.651.580.512
|% 2,15
|
|AKBNK
|18,79
|1.591.206.423
|% 2,18
|
|GARAN
|31,02
|1.394.826.454
|% 3,47
|
|ISCTR
|13,73
|1.348.446.159
|% 3,39
|
|YKBNK
|12,37
|1.651.580.512
|% 2,15
|
|EKGYO
|8,00
|935.119.916
|% 0,38
|
|ISCTR
|13,73
|1.348.446.159
|% 3,39
|
|AKBNK
|18,79
|1.591.206.423
|% 2,18
|
|SKBNK
|2,58
|157.210.628
|% 2,79
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3434
|23,3832
|% 0,55
|
|Euro
|25,1885
|25,2387
|% 1,18
|
|Sterlin
|29,0180
|29,1635
|% 0,61
|
|Frank
|25,5935
|25,7477
|% 0,55
|
|Riyal
|6,2096
|6,2407
|% 0,42
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|7,38
|
|Altın Gr.
|1.462
|1.463
|11,67
|
|Cumhuriyet
|9.836
|9.985
|602,00
|
|Tam
|9.779
|10.046
|611,62
|
|Yarım
|4.802
|4.901
|32,00
|
|Çeyrek
|2.394
|2.447
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|17,81
|17,83
|0,29
|
|B. Petrol
|76,92
|76,92
|-0,03
|
Seans Raporu
11:12
daha fazla
-
11:27FENER
Yüzde 5.73 oranında artışla 58.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 439, 704 adet işlem
-
11:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 55 kaybederek (% -0.09 ) 6, 209
-
11:26
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, EKGYO
-
11:26XU100
Endeks 5, 564 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 04 üstünde . İşlem hacmi 27, 352.00 milyon TL de
-
11:26YEOTK
Yüzde 4.38 oranında artışla 67.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 759 adet işlem