***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
26.06.2023 09:23
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162110
BIST
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11:545.703
En Düşük
|Değişim
|: 2,16%
|| 120,33
|Açılış
|: 5.644
|
|Önceki Kapanış
|: 5.583
|
5.632
En Yüksek
5.704
11:5426,0064
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 0,7759
|Açılış
|: 25,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
26,0483
En Düşük
25,2490
11:5428,4266
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 0,9929
|Açılış
|: 27,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,4500
|
28,4266
En Düşük
27,5490
11:541.610,92
En Yüksek
|Değişim
|: 3,30%
|| 51,39
|Açılış
|: 1.610,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.559,53
|
1.612,35
En Düşük
1.560,67
BIST En Aktif Hisseler11:52
|MERIT
|40,92
|17.306.090
|% 10,00
|
|OTTO
|173,90
|5.530.020
|% 9,99
|
|DOGUB
|13,67
|46.542.574
|% 9,98
|
|LUKSK
|35,94
|15.514.327
|% 9,98
|
|DERIM
|11,37
|27.040.006
|% 9,96
|
|AVHOL
|75,35
|20.136.157
|% -9,98
|
|CELHA
|27,50
|18.985.082
|% -4,91
|
|POLTK
|2.615,00
|32.226.053
|% -4,71
|
|UFUK
|63,60
|2.203.332
|% -3,93
|
|BURVA
|65,70
|13.217.300
|% -3,24
|
|THYAO
|190,70
|4.299.576.759
|% 3,25
|
|YKBNK
|13,23
|1.720.880.615
|% 3,04
|
|AKBNK
|20,54
|1.570.295.110
|% 3,79
|
|ASTOR
|59,85
|1.388.052.854
|% 7,07
|
|KOZAL
|24,18
|1.186.418.478
|% 3,42
|
|YKBNK
|13,23
|1.720.880.615
|% 3,04
|
|AKBNK
|20,54
|1.570.295.110
|% 3,79
|
|ISCTR
|14,14
|938.749.130
|% 3,59
|
|EKGYO
|7,40
|473.816.769
|% 1,65
|
|SKBNK
|2,66
|140.375.154
|% 3,10
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9418
|25,9801
|% 2,97
|
|Euro
|28,2474
|28,3381
|% 3,30
|
|Sterlin
|32,7976
|32,9621
|% 2,55
|
|Frank
|28,7357
|28,9088
|% 2,50
|
|Riyal
|6,8656
|6,9000
|% 2,35
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|10,25
|
|Altın Gr.
|1.605
|1.605
|45,67
|
|Cumhuriyet
|10.355
|10.512
|-12,00
|
|Tam
|10.304
|10.567
|409,89
|
|Yarım
|5.110
|5.267
|240,00
|
|Çeyrek
|2.563
|2.634
|120,00
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|18,94
|18,97
|0,75
|
|B. Petrol
|73,80
|73,80
|-0,21
|