***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
28.08.2023 18:14
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189983
BIST
'
18:057.942
En Düşük
|Değişim
|: 2,92%
|| 225,06
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
8.009
18:0526,5495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0160
|Açılış
|: 26,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
18:0528,6105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
18:051.638,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,00
|Açılış
|: 1.639,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.645,16
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|44,66
|917.560.377
|% 10,00
|
|YAPRK
|140,80
|123.573.021
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|533.561.467
|% 10,00
|
|ALMAD
|9,02
|166.590.423
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|358.640.725
|% 10,00
|
|ADEL
|549,20
|78.669.056
|% -10,00
|
|QNBFL
|306,90
|4.939.540
|% -10,00
|
|KENT
|474,50
|4.946.663
|% -10,00
|
|QNBFB
|113,50
|8.228.968
|% -9,99
|
|EGEPO
|20,92
|616.084.679
|% -9,98
|
|SISE
|53,35
|12.463.542.490
|% 4,00
|
|THYAO
|256,00
|12.255.990.268
|% 7,56
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|TUPRS
|146,80
|9.701.923.924
|% 9,96
|
|ASTOR
|135,50
|9.072.968.483
|% 8,05
|
|ISCTR
|20,42
|10.955.208.742
|% 9,31
|
|ZOREN
|4,85
|2.210.420.104
|% -0,41
|
|YKBNK
|16,67
|5.519.925.140
|% 0,30
|
|EKGYO
|8,54
|2.728.800.544
|% -1,16
|
|SKBNK
|4,13
|1.164.845.760
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,3828
|26,5495
|% 0,06
|
|Euro
|28,4602
|28,6105
|% -0,01
|
|Sterlin
|33,3483
|33,5156
|% 0,24
|
|Frank
|29,9166
|30,0968
|% 0,07
|
|Riyal
|7,0572
|7,0926
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|7,03
|
|Altın Gr.
|1.641
|1.641
|6,98
|
|Cumhuriyet
|11.213
|11.383
|-86,00
|
|Tam
|10.984
|11.113
|12,00
|
|Yarım
|5.509
|5.578
|6,00
|
|Çeyrek
|2.746
|2.789
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,72
|20,75
|0,08
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, SASA, HEKTS
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, TUPRS, THYAO
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 220, 26 artarak (% 3.24 ) 7, 027
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OFSYM, FADE, CRFSA, KFEIN, ISBTR, BYDNR, DURDO, PKART, GOKNR, ALFAS
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADEL, KENT, KTLEV, QNBFL