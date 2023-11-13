***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.11.2023 09:25
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217254
BIST
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16:187.684
En Düşük
|Değişim
|: -1,12%
|| -86,93
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:1828,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0430
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5934
En Düşük
28,4784
16:1830,5469
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0162
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:181.779,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.779,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:16
|ATATP
|65,45
|53.247.731
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|ARENA
|29,06
|65.935.636
|% 9,99
|
|ETYAT
|10,15
|8.219.164
|% 9,97
|
|DERIM
|16,44
|8.109.509
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.881.235
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|235,90
|10.335.875.109
|% 2,97
|
|REEDR
|28,70
|3.542.867.816
|% 6,85
|
|ISCTR
|20,28
|2.859.977.766
|% 1,00
|
|TUPRS
|149,70
|2.611.733.023
|% -0,07
|
|EKGYO
|7,11
|1.880.656.141
|% 3,34
|
|EKGYO
|7,11
|1.880.656.141
|% 3,34
|
|ISCTR
|20,28
|2.859.977.766
|% 1,00
|
|IHLAS
|1,37
|175.003.131
|% 9,60
|
|REEDR
|28,70
|3.542.867.816
|% 6,85
|
|ZOREN
|5,10
|621.366.416
|% -2,30
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5871
|28,5907
|% 0,15
|
|Euro
|30,5272
|30,5384
|% 0,03
|
|Sterlin
|34,9062
|35,0812
|% 0,31
|
|Frank
|31,4686
|31,6582
|% -0,13
|
|Riyal
|7,5995
|7,6376
|% 0,15
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,06
|22,09
|% 0,66
|
|Platin
|852,92
|855,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|971,96
|975,61
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,53
|81,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.936,06
|1.936,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:16
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16:30
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, ALARK, YKBNK
-
16:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 53 kaybederek (% -1.16 ) 6, 667
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16:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SNPAM, ARENA, MARKA, KLMSN, ETYAT, PAPIL, PCILT, ARASE, MIATK, IHLAS
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16:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, EMNIS, QNBFL, ISBTR
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16:30
BURCE, BEYAZ, MIATK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında