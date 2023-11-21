***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.11.2023 09:59
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219051
BIST
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11:557.976
En Düşük
|Değişim
|: 0,37%
|| 29,36
|Açılış
|: 7.994
|
|Önceki Kapanış
|: 7.946
|
7.964
En Yüksek
8.015
11:5528,8041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0648
|Açılış
|: 28,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,8041
En Düşük
28,6767
11:5531,5851
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1180
|Açılış
|: 31,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4300
|
31,6462
En Düşük
31,3909
11:551.841,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 14,30
|Açılış
|: 1.841,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,84
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1.846,72
En Düşük
1.823,09
BIST En Aktif Hisseler11:55
|SMART
|25,54
|164.184.674
|% 9,99
|
|CMBTN
|1.772,00
|64.003.029
|% 9,99
|
|MERIT
|77,30
|39.541.206
|% 9,96
|
|ATATP
|97,70
|218.569.736
|% 9,96
|
|IZFAS
|8,31
|37.287.066
|% 9,92
|
|QNBFB
|276,75
|1.711.145
|% -10,00
|
|PEGYO
|15,05
|116.019.391
|% -9,99
|
|AVTUR
|8,61
|430.750
|% -6,41
|
|AYES
|43,02
|711.293
|% -6,40
|
|MIATK
|47,88
|1.160.934.140
|% -6,12
|
|THYAO
|257,25
|3.443.441.645
|% 0,98
|
|EREGL
|40,92
|2.669.035.687
|% 3,33
|
|ASTOR
|118,10
|1.465.875.083
|% 1,37
|
|KRDMD
|25,14
|1.275.806.618
|% 2,61
|
|BRSAN
|799,50
|1.253.160.778
|% -0,56
|
|EKGYO
|7,60
|651.208.628
|% -0,65
|
|ZOREN
|5,09
|391.952.210
|% 0,20
|
|EREGL
|40,92
|2.669.035.687
|% 3,33
|
|ODAS
|11,58
|651.043.182
|% 2,93
|
|IHLAS
|1,34
|70.415.480
|% -1,47
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8000
|28,8041
|% 0,23
|
|Euro
|31,5636
|31,5851
|% 0,37
|
|Sterlin
|35,9748
|36,1552
|% 0,42
|
|Frank
|32,4356
|32,6310
|% 0,31
|
|Riyal
|7,6555
|7,6939
|% 0,25
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,55
|23,58
|% 0,66
|
|Platin
|918,94
|925,01
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.077,57
|1.081,30
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,90
|81,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,49
|1.987,82
|% 0,66
|