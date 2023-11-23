***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2023 10:03
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219500
BIST
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12:438.038
En Düşük
|Değişim
|: 0,64%
|| 50,78
|Açılış
|: 7.992
|
|Önceki Kapanış
|: 7.987
|
7.990
En Yüksek
8.040
12:4328,8326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0186
|Açılış
|: 28,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9200
|
28,8872
En Düşük
28,7472
12:4331,5617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1298
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4500
|
31,6227
En Düşük
31,3413
12:431.847,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,97
|Açılış
|: 1.847,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,73
|
1.854,81
En Düşük
1.842,30
BIST En Aktif Hisseler12:43
|SAMAT
|29,48
|126.593.225
|% 10,00
|
|NATEN
|413,50
|248.291.508
|% 9,97
|
|SMART
|30,88
|67.790.824
|% 9,97
|
|ESEN
|110,50
|101.190.701
|% 9,95
|
|SODSN
|128,40
|7.693.856
|% 9,93
|
|DAPGM
|62,20
|13.553.380
|% -9,99
|
|KLNMA
|42,50
|430.823
|% -7,00
|
|KUVVA
|56,00
|679.392
|% -5,33
|
|SNKRN
|34,88
|441.616
|% -5,22
|
|BYDNR
|34,50
|49.814.190
|% -3,25
|
|MIATK
|45,50
|2.410.275.237
|% 3,41
|
|ASTOR
|116,80
|1.394.159.469
|% 1,48
|
|YKBNK
|17,44
|1.380.280.337
|% 1,57
|
|PENTA
|23,34
|834.153.329
|% 4,38
|
|REEDR
|29,56
|649.623.329
|% 0,20
|
|ZOREN
|5,07
|398.765.008
|% 0,40
|
|EKGYO
|7,54
|449.584.990
|% -0,26
|
|MIATK
|45,50
|2.410.275.237
|% 3,41
|
|PENTA
|23,34
|834.153.329
|% 4,38
|
|FORMT
|3,90
|132.147.303
|% 5,12
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8259
|28,8326
|% -0,06
|
|Euro
|31,5375
|31,5617
|% 0,41
|
|Sterlin
|36,0904
|36,2714
|% 0,41
|
|Frank
|32,5364
|32,7324
|% 0,07
|
|Riyal
|7,6674
|7,7058
|% -0,02
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,67
|23,71
|% 0,66
|
|Platin
|923,01
|924,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.051,40
|1.058,79
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,83
|80,83
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,78
|1.994,07
|% 0,66
|