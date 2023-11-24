***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.11.2023 10:05
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219780
BIST
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12:467.895
En Düşük
|Değişim
|: -0,04%
|| -3,35
|Açılış
|: 7.902
|
|Önceki Kapanış
|: 7.899
|
7.868
En Yüksek
7.910
12:4628,8804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0547
|Açılış
|: 28,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,9208
En Düşük
28,7603
12:4631,5115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0107
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8246
En Düşük
31,3788
12:461.851,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 5,94
|Açılış
|: 1.851,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
|
1.854,57
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler12:46
|ECZYT
|324,50
|540.181.646
|% 10,00
|
|ANGEN
|15,41
|98.721.393
|% 9,99
|
|TRILC
|13,43
|171.714.184
|% 9,99
|
|RTALB
|13,90
|78.030.720
|% 9,97
|
|EKOS
|18,67
|4.249.796
|% 9,95
|
|DAPGM
|56,00
|255.375.262
|% -9,97
|
|ORMA
|182,70
|4.110.019
|% -9,96
|
|QNBFB
|286,50
|1.104.458
|% -7,73
|
|AYES
|45,18
|285.267
|% -6,23
|
|ADEL
|437,00
|527.022
|% -6,22
|
|THYAO
|262,50
|3.328.884.386
|% 0,67
|
|TUPRS
|150,40
|1.610.584.690
|% 0,33
|
|EREGL
|39,80
|1.189.859.116
|% 1,17
|
|AKBNK
|31,42
|1.072.888.661
|% -0,13
|
|ISCTR
|20,98
|1.054.591.966
|% -0,76
|
|IHLAS
|1,28
|100.380.186
|% -3,76
|
|EKGYO
|7,32
|536.412.102
|% 0,83
|
|YKBNK
|17,56
|972.668.679
|% -0,17
|
|ISCTR
|20,98
|1.054.591.966
|% -0,76
|
|ZOREN
|4,95
|213.527.418
|% -0,40
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8749
|28,8804
|% 0,19
|
|Euro
|31,4983
|31,5115
|% 0,03
|
|Sterlin
|36,1300
|36,3112
|% 0,39
|
|Frank
|32,5304
|32,7264
|% 0,27
|
|Riyal
|7,6788
|7,7173
|% 0,31
|
|12:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,69
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|921,11
|922,64
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.056,52
|1.062,13
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.993,87
|1.994,56
|% 0,66
|