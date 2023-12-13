***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.12.2023 09:13
***BALAT*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler BALAT
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225121
BIST
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11:377.612
En Düşük
|Değişim
|: -1,77%
|| -137,10
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
11:3729,0638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0665
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0638
En Düşük
28,9161
11:3731,3905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0565
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
11:371.850,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,20
|Açılış
|: 1.850,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.851,19
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler11:37
|EDIP
|20,60
|180.393.501
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|58.775.027
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|11.860.090
|% 9,95
|
|DIRIT
|10,75
|103.136
|% 9,03
|
|GRTRK
|43,90
|199.940.124
|% 6,81
|
|LIDER
|45,36
|76.285.958
|% -10,00
|
|ATATP
|95,05
|24.642.237
|% -9,99
|
|KRGYO
|36,76
|24.151.953
|% -9,99
|
|SELGD
|18,08
|467.838
|% -9,96
|
|SMART
|36,00
|27.748.773
|% -9,27
|
|CATES
|85,60
|3.045.976.650
|% 2,39
|
|SASA
|44,08
|2.295.841.528
|% -7,78
|
|THYAO
|244,00
|1.879.614.742
|% -2,01
|
|AKBNK
|36,78
|1.802.655.800
|% -1,24
|
|YKBNK
|20,32
|1.547.050.290
|% 0,40
|
|YKBNK
|20,32
|1.547.050.290
|% 0,40
|
|ISCTR
|22,42
|1.425.965.290
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,22
|455.192.755
|% -2,43
|
|MOBTL
|4,89
|270.486.390
|% 4,04
|
|SASA
|44,08
|2.295.841.528
|% -7,78
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0555
|29,0638
|% 0,23
|
|Euro
|31,3783
|31,3905
|% 0,18
|
|Sterlin
|36,2930
|36,4750
|% -0,12
|
|Frank
|33,0364
|33,2354
|% 0,13
|
|Riyal
|7,7237
|7,7625
|% 0,21
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,69
|22,72
|% 0,66
|
|Platin
|930,78
|932,52
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,21
|977,15
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|72,75
|72,75
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.982,09
|1.982,34
|% 0,66
|