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***BALAT* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

08.12.2021 18:17
***BALAT* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BALAT******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket)'nin  31.08.2021 - 2021/14  Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında  alınan Tahsisli Sermaye  Artış kararı ve 01.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurul'una yapmış olduğu başvuru sonucu olumlu karşılanmış olup,  25.11.2021 - 2021/59 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayınlanmıştır. Şirket'in Tahsisli Sermaye Artışı ile ilgili 26.11.2021 tarihinde artırılan paylar için Borsa İstanbul A.Ş.'ye fiyat belirlenmesi için yapılan başvuru sonucu baz fiyat 8,30 TL olarak hesaplanmıştır.
Buna göre Şirket'in 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 12.165.862  TL olan çıkarılmış sermayesi, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak toplam 1.211.325 nominal değerli payın tahsisli sermaye artımı yoluyla artırılmasıyla 13.377.187 TL'ye çıkartılacaktır.
Tahsisli sermaye artışında tahsis edilen kişi ve kurumlar Ali Penah Bozyiğit 437.229 TL, Mehmet Ömer Akad 331.387 TL, Ayşe Şen 20.723 TL ve Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. 421.686 TL şeklinde olup, söz konusu tahsisli sermaye artırımı kapsamında 08 Aralık 2021 tarihinde Toptan Alış Satış İşlemi (TAS) çerçevesinde gerçekleştirilmesi amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün başvuru yapılmıştır.
Tahsisli Sermaye Artırımı kapsamında yapılan alım-satım işlemleri, Borsa İstanbul'un uygun gördüğü tarihte gerçekleşecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982100


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