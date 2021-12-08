***BALAT* *STK* *TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.12.2021 18:17
***BALAT******STK******TRMNK*** TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.(Şirket)'nin 31.08.2021 - 2021/14 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında alınan Tahsisli Sermaye Artış kararı ve 01.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurul'una yapmış olduğu başvuru sonucu olumlu karşılanmış olup, 25.11.2021 - 2021/59 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayınlanmıştır. Şirket'in Tahsisli Sermaye Artışı ile ilgili 26.11.2021 tarihinde artırılan paylar için Borsa İstanbul A.Ş.'ye fiyat belirlenmesi için yapılan başvuru sonucu baz fiyat 8,30 TL olarak hesaplanmıştır.
Buna göre Şirket'in 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 12.165.862 TL olan çıkarılmış sermayesi, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak toplam 1.211.325 nominal değerli payın tahsisli sermaye artımı yoluyla artırılmasıyla 13.377.187 TL'ye çıkartılacaktır.
Tahsisli sermaye artışında tahsis edilen kişi ve kurumlar Ali Penah Bozyiğit 437.229 TL, Mehmet Ömer Akad 331.387 TL, Ayşe Şen 20.723 TL ve Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. 421.686 TL şeklinde olup, söz konusu tahsisli sermaye artırımı kapsamında 08 Aralık 2021 tarihinde Toptan Alış Satış İşlemi (TAS) çerçevesinde gerçekleştirilmesi amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye bugün başvuru yapılmıştır.
Tahsisli Sermaye Artırımı kapsamında yapılan alım-satım işlemleri, Borsa İstanbul'un uygun gördüğü tarihte gerçekleşecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982100
BIST
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|BAGFS
|13,97
|11.511.849
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|865.479.810
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|3.103.334
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|5.042.303
|% 9,99
|
|SEKUR
|22,70
|49.154.352
|% 9,98
|
|CRDFA
|4,86
|16.463.086
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|5.239.147
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|836.699
|% -10,00
|
|ISBTR
|41.310,00
|1.646.980
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.319.707
|% -9,99
|
|THYAO
|20,38
|5.042.658.955
|% 6,15
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 1,27
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 1,50
|
|KRDMD
|9,88
|2.692.992.515
|% 1,86
|
|ASELS
|23,90
|2.670.541.616
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,54
|1.952.456.961
|% 5,83
|
|YKBNK
|3,63
|1.592.158.286
|% 1,68
|
|GARAN
|11,98
|4.910.143.946
|% 1,27
|
|TSKB
|1,64
|622.868.745
|% 1,23
|
|SISE
|14,89
|4.617.806.966
|% 1,50
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7086
|13,7112
|% 1,64
|
|Euro
|15,5298
|15,5666
|% 2,30
|
|Sterlin
|18,0380
|18,1285
|% 1,28
|
|Frank
|14,7990
|14,8881
|% 1,86
|
|Riyal
|3,6418
|3,6601
|% 1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-3,36
|
|Altın Gr.
|785
|786
|11,14
|
|Cumhuriyet
|5.198
|5.276
|25,00
|
|Tam
|5.177
|5.308
|24,69
|
|Yarım
|2.502
|2.568
|11,95
|
|Çeyrek
|1.255
|1.284
|5,97
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,87
|9,89
|0,12
|
|B. Petrol
|75,44
|75,44
|0,00
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17:58BEYAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 280, 292 adet işlem
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17:57BOSSA
Yüzde 6.02 oranında artışla 32.74 lira fiyatla işlem gören hissede 556, 111 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 5 artarak (% 1.45 ) 1, 783
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, PCILT, HEKTS, BEYAZ, METUR, BAGFS, MZHLD, NIBAS, RNPOL, RALYH