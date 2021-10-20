***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
20.10.2021 19:50
***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2021, 04.10.2021, 13.10.2021, 14.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, 01.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket esas sözleşmemizin 9., 10. 14. 15. 18. 19. ve 23. maddelerinin tadili için Ticaret Bakanlığı'na ("Bakanlık") 14.10.2021 tarihinde başvuruda bulunmuştur. Bakanlık'ın 20.10.2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00068337297 sayılı yazısı ile esas sözleşme tadil metnimiz, işbu açıklamanın ekinde yer aldığı şekliyle onaylanmıştır.
EK– Ticaret Bakanlığı'nın 20.10.2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00068337297 sayılı yazısı ile onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971614
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.432
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|Önceki Kapanış
|: 1.430
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1.438
En Düşük
1.428
18:059,2234
En Yüksek
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|Açılış
|: 9,2500
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|Önceki Kapanış
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9,3551
En Düşük
9,2103
18:0510,7569
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 10,7700
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|Önceki Kapanış
|: 10,8400
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10,8959
En Düşük
10,7265
18:05528,62
En Yüksek
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|| -0,01
|Açılış
|: 528,62
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|Önceki Kapanış
|: 528,63
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534,68
En Düşük
528,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHYAY
|0,88
|28.345.933
|% 10,00
|
|OLMK
|7,04
|5.015.490
|% 10,00
|
|IZTAR
|23,72
|23.310.306
|% 9,92
|
|FADE
|9,55
|197.507.608
|% 9,90
|
|DMSAS
|8,07
|200.039.404
|% 9,80
|
|BIOEN
|27,00
|149.780.708
|% -10,00
|
|SERVE
|13,01
|113.058
|% -9,97
|
|KERVN
|0,79
|1.280.374
|% -9,20
|
|OYLUM
|7,30
|6.843.830
|% -7,83
|
|ISBTR
|28.500,00
|142.250
|% -6,56
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|GUBRF
|57,55
|1.150.696.171
|% 6,57
|
|TUPRS
|131,90
|766.984.046
|% 1,31
|
|ASELS
|16,30
|753.816.031
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,92
|677.056.592
|% 0,52
|
|YKBNK
|2,46
|675.791.299
|% 2,07
|
|GARAN
|9,11
|1.798.432.962
|% 0,89
|
|THYAO
|13,80
|2.535.361.709
|% -3,63
|
|TSPOR
|3,81
|401.841.224
|% 7,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2140
|9,2234
|% -0,76
|
|Euro
|10,7480
|10,7569
|% -0,64
|
|Sterlin
|12,7017
|12,7654
|% -0,58
|
|Frank
|9,9877
|10,0479
|% -0,38
|
|Riyal
|2,4500
|2,4623
|% -0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|15,53
|
|Altın Gr.
|529
|529
|0,07
|
|Cumhuriyet
|3.501
|3.554
|-23,00
|
|Tam
|3.483
|3.571
|-26,32
|
|Yarım
|1.684
|1.727
|-12,73
|
|Çeyrek
|844
|864
|-6,37
|
|Gümüş.Ons
|24,36
|24,39
|0,71
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,22
|0,14
|
|B. Petrol
|85,42
|85,42
|0,34
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Seans Raporu
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