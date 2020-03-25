***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
25.03.2020 14:06
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 25.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı gereği Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere, İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent İstanbul adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832063
BIST
17:1488.713
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341,49
En Düşük
328,77
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|16,50
|108.714.348
|% 10,00
|
|RYSAS
|5,28
|77.298.992
|% 10,00
|
|NATEN
|12,87
|49.461.206
|% 10,00
|
|ESCOM
|1,76
|1.170.395
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,42
|9.507.825
|% 10,00
|
|QNBFL
|143,20
|17.958.379
|% -9,99
|
|HALKS
|2,20
|140.919
|% -9,09
|
|EPLAS
|9,47
|66.299
|% -7,16
|
|IHGZT
|3,25
|482.841
|% -7,14
|
|POLTK
|58,00
|25.056
|% -6,15
|
|ASELS
|23,40
|1.284.540.744
|% 2,45
|
|THYAO
|8,72
|1.217.590.812
|% 5,19
|
|GARAN
|7,57
|1.156.047.981
|% -0,13
|
|AKBNK
|5,58
|373.498.043
|% -2,62
|
|YKBNK
|1,87
|367.970.039
|% -1,58
|
|YKBNK
|1,87
|367.970.039
|% -1,58
|
|GARAN
|7,57
|1.156.047.981
|% -0,13
|
|ODAS
|1,26
|184.717.251
|% -0,79
|
|THYAO
|8,72
|1.217.590.812
|% 5,19
|
|ISFIN
|2,92
|347.990.048
|% -1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5663
|7,6042
|% 0,60
|
|Frank
|6,5545
|6,5940
|% 0,69
|
|Riyal
|1,7142
|1,7228
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.612
|1.615
|-7,98
|
|Altın Gr.
|333
|334
|-1,60
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,24
|14,29
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,96
|0,00
|
|B. Petrol
|26,56
|26,56
|-0,59
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