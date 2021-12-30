Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.12.2021 09:38
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ikinci toplantısı 29 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10:30'da gerçekleştirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987031


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:331.902
Değişim :  0,35% |  6,56
Açılış :  1.916  
Önceki Kapanış :  1.895  
En Yüksek
1.924 En Düşük
1.887
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler13:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALMAD 1,43 2.074.304 % 10,00  
PSDTC 27,82 24.552.864 % 9,96  
PSDTC 27,82 24.552.864 % 9,96  
PSDTC 27,82 24.552.864 % 9,96  
PSDTC 27,82 24.552.864 % 9,96  
daha fazla
13:33 Alış Satış %  
Dolar 13,0574 13,0862 % 3,37  
Euro 14,7537 14,8416 % 3,16  
Sterlin 17,6302 17,7186 % 3,55  
Frank 14,2465 14,3323 % 3,29  
Riyal 3,4843 3,5018 % 3,61  
daha fazla
13:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.799 1.800 -4,96  
Altın Gr. 755 755 20,15  
Cumhuriyet 5.063 5.139 82,00  
Tam 5.036 5.167 81,91  
Yarım 2.434 2.500 39,62  
Çeyrek 1.221 1.250 19,81  
Gümüş.Ons 22,68 22,70 -0,14  
Gümüş Gr. 9,54 9,55 0,24  
B. Petrol 78,55 78,55 -0,66  
Seans Raporu 13:33
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru