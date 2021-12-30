***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.12.2021 09:38
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ikinci toplantısı 29 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 10:30'da gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987031
BIST
13:331.902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,56
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.924
En Düşük
1.887
13:3313,0862
En Yüksek
|Değişim
|: 3,37%
|| 0,4270
|Açılış
|: 13,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,4284
En Düşük
12,4337
13:3314,8416
En Yüksek
|Değişim
|: 3,16%
|| 0,4545
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,2261
En Düşük
14,1123
13:33759,84
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 24,97
|Açılış
|: 759,84
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,32
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler13:33
|ALMAD
|1,43
|2.074.304
|% 10,00
|
|PSDTC
|27,82
|24.552.864
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|24.552.864
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|24.552.864
|% 9,96
|
|PSDTC
|27,82
|24.552.864
|% 9,96
|
|IHAAS
|9,82
|17.259.152
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|84.229.054
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|34.663.928
|% -9,95
|
|DOBUR
|69,00
|2.807.531
|% -9,51
|
|IHGZT
|0,74
|10.310.127
|% -6,33
|
|GARAN
|11,62
|1.287.575.579
|% 1,57
|
|EREGL
|29,18
|1.224.224.939
|% -0,34
|
|SISE
|13,86
|762.062.499
|% 0,07
|
|THYAO
|20,74
|748.932.563
|% -1,61
|
|SASA
|54,15
|620.957.844
|% 1,50
|
|YKBNK
|3,54
|424.287.187
|% 2,31
|
|GARAN
|11,62
|1.287.575.579
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,20
|156.000.566
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,82
|175.781.358
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,03
|60.827.729
|% 0,00
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0574
|13,0862
|% 3,37
|
|Euro
|14,7537
|14,8416
|% 3,16
|
|Sterlin
|17,6302
|17,7186
|% 3,55
|
|Frank
|14,2465
|14,3323
|% 3,29
|
|Riyal
|3,4843
|3,5018
|% 3,61
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-4,96
|
|Altın Gr.
|755
|755
|20,15
|
|Cumhuriyet
|5.063
|5.139
|82,00
|
|Tam
|5.036
|5.167
|81,91
|
|Yarım
|2.434
|2.500
|39,62
|
|Çeyrek
|1.221
|1.250
|19,81
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,70
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,54
|9,55
|0,24
|
|B. Petrol
|78,55
|78,55
|-0,66
|