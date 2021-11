***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SATILAMAYAN PAYLARIN TAAHHÜDÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İlgili bildirim Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama (Güncelleme) olup daha önceki gönderilerde "Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi", "Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu" ve "Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi" bilgileri sehven "SPK Başvuru Tarihi", "SPK Başvuru Sonucu" ve"SPK Onay Tarihi" alanlarına girildiğinden düzeltme yapılmıştır. İzahname onayı için SPK'ya henüz başvuru yapılmamıştırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 131.559.120Ulaşılacak Sermaye (TL) 431.559.120Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BASCM, TREBASC00013 131.559.120 300.000.000,000 228,03436 1,00 BASCM, TREBASC00013 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 131.559.120 300.000.000,000 228,03436Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için Şirket ana ortağı PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından satın alma taahhüdü verilmiştir.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.08.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.08.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.10.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirketimiz ana ortağı PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından Şirketin (131.559.120 TL olan mevcut sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 300.000.000 TL artırılarak 431.559.120 TL'ye çıkartılmasına yönelik) sermaye artırımındaPARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres e ait Baştaş Çimento'nun sermayesinin %87,90'ını temsil eden paylara ait yeni pay alma haklarının tamamen ve nakden kullanılmasına,Yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunulmasından sonra satılmayan payların olması halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından satın alınmasınaKarar verilmiş ve bu kapsamda ilgili karar ve satın alma taahhütnamesi Şirketimize iletilmiştir.Bu kapsamda, Şirketimiz sermaye artırımında PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres'e ait Şirket sermayesinin %87,90'ınını temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamı, bedelleri tam ve nakden ödenerek, PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından kullanılacak ve ayrıca, yeni pay alma hakkı kullanılmayan ve daha sonra Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılmayan pay olması halinde, söz konusu paylar da Şirkete verilen taahhütname çerçevesinde satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres'e tarafından satın alınacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ticaret Bakanlığı ve Spk Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975709BIST