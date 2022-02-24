***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının Tamamlanması ve Tescil BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 131.559.120Ulaşılacak Sermaye (TL) 431.559.120Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BASCM, TREBASC00013 131.559.120 300.000.000,000 228,03436 1,00 BASCM(MAKBUZ), TREBASC00021 Hamiline BASCM(RÜÇHAN), TRRBASC00015 1.860.517,343Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 131.559.120 300.000.000,000 228,03436 1.860.517,343Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için Şirket ana ortağı PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından satın alma taahhüdü verilmiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 19.01.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 17.02.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.08.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.08.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.10.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 10.11.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.01.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Geçici Kaydi PayÖdeme Tarihi 21.01.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 20.01.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 23.02.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında sermaye artırımı işlemlerinin tamamlandığı ve tescil için gerekli süreçlerin takip edileceği kamuya açıklanmıştır.Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınması akabinde Şirketimizin 12.10.2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan Şirketimizin 131.559.120 TL olan sermayesinin 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL'ye çıkarılmasına yönelik esas sözleşme tadil metnin ticaret siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanı amacıyla bugün (24.02.2022) ticaret siciline başvuruda bulunulmuştur. Sermaye artırımı işleminin tamamlanmasına yönelik gerekli bildirimler Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bastas Esas Sozlesme Tadil SPK Onay.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004100BIST