***BASCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
18.01.2022 16:46
***BASCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler BASCM
19.01.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
BASTAS BASKENT CIMENTO BASCM 228,03436 1,00 Geçici Kaydi Pay
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994892
BIST
17:092.033
En Yüksek
|Değişim
|: -2,51%
|| -52,36
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.032
17:0913,5982
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1607
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6264
En Düşük
13,4068
17:0915,4608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,1266
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,5247
En Düşük
15,3044
17:09793,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 7,41
|Açılış
|: 793,52
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
795,49
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler17:07
|IZTAR
|23,10
|56.683.389
|% 10,00
|
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|TETMT
|472,60
|69.262.464
|% 9,96
|
|KRSTL
|5,25
|81.893.644
|% 9,83
|
|DOBUR
|92,70
|14.242.115
|% -10,00
|
|KUTPO
|100,80
|123.261.083
|% -10,00
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|GARAN
|11,98
|3.155.488.867
|% -0,08
|
|THYAO
|27,34
|2.885.224.986
|% -3,32
|
|KRDMD
|12,26
|2.641.750.153
|% -3,92
|
|YKBNK
|4,07
|2.194.739.146
|% 0,99
|
|AKBNK
|7,79
|1.614.020.856
|% 0,52
|
|YKBNK
|4,07
|2.194.739.146
|% 0,99
|
|GARAN
|11,98
|3.155.488.867
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,46
|558.604.069
|% -1,99
|
|KRDMD
|12,26
|2.641.750.153
|% -3,92
|
|HALKB
|5,46
|1.083.625.102
|% 0,18
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5851
|13,5969
|% 1,19
|
|Euro
|15,4427
|15,4575
|% 0,80
|
|Sterlin
|18,4148
|18,5071
|% 0,75
|
|Frank
|14,7868
|14,8759
|% 1,03
|
|Riyal
|3,6117
|3,6299
|% 1,17
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-0,01
|
|Altın Gr.
|793
|793
|7,07
|
|Cumhuriyet
|5.264
|5.343
|44,00
|
|Tam
|5.240
|5.373
|42,98
|
|Yarım
|2.533
|2.599
|20,79
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|10,40
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,53
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,20
|10,21
|0,25
|
|B. Petrol
|87,75
|87,75
|1,27
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:19XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 17 kaybederek (% -2.08 ) 2, 263
-
17:19XU100
Endeks 2, 045 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 96 altında . İşlem hacmi 29, 859.00 milyon TL de
-
17:19RNPOL
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 13.18 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 675, 965 adet işlem
-
17:16PRKAB
Yüzde -7.59 oranında düşüşle 51.75 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 688, 581 adet işlem
-
17:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, TTKOM