***BASCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***BASCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler BASCM19.01.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaBASTAS BASKENT CIMENTO BASCM 228,03436 1,00 Geçici Kaydi PayEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994892BIST