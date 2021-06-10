***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
10.06.2021 15:52
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Deloitte
Değerleme Raporunun İçeriği
Başkentgazın Finansal Raporlarında kullanılmak üzere şirket uhdesindeki doğalgaz dağıtım hakkının 31.12.2020 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer aralığının tahmin edilmesi amacıyla düzenlenmiştir.
Rapor Tarihi
12.05.2021
Açıklamalar
Başkent Doğalgaz GYO A.Ş İmtiyaz Değerleme Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941747
BIST
16:091.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,49
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
16:098,4814
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,1085
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
16:0910,3357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,1313
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
16:09516,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -5,04
|Açılış
|: 516,60
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler16:09
|EMKEL
|2,09
|5.779.331
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.875.837
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|429.187.995
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|13.608.784
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.517.012
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|67.304.666
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.199.003
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.015.459
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|23.983.849
|% -9,95
|
|KOZAL
|129,20
|1.881.520.565
|% 2,95
|
|GARAN
|8,46
|1.101.332.710
|% 1,20
|
|THYAO
|14,48
|877.133.619
|% -0,55
|
|EKGYO
|2,12
|511.143.183
|% 3,92
|
|KOZAA
|16,48
|467.628.309
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,12
|511.143.183
|% 3,92
|
|YKBNK
|2,28
|370.798.695
|% 0,44
|
|GARAN
|8,46
|1.101.332.710
|% 1,20
|
|IHLGM
|1,27
|113.982.468
|% 2,42
|
|IHLAS
|0,63
|54.117.276
|% 1,61
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4798
|8,4814
|% -1,26
|
|Euro
|10,3280
|10,3357
|% -1,25
|
|Sterlin
|11,9806
|12,0407
|% -0,88
|
|Frank
|9,4412
|9,4981
|% -1,14
|
|Riyal
|2,2576
|2,2689
|% -1,14
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|2,95
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-4,86
|
|Cumhuriyet
|3.412
|3.464
|-43,00
|
|Tam
|3.398
|3.486
|-39,04
|
|Yarım
|1.642
|1.686
|-18,89
|
|Çeyrek
|824
|843
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,86
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,64
|72,64
|0,42
|
Seans Raporu
16:09
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