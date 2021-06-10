***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşDeloitteDeğerleme Raporunun İçeriğiBaşkentgazın Finansal Raporlarında kullanılmak üzere şirket uhdesindeki doğalgaz dağıtım hakkının 31.12.2020 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değer aralığının tahmin edilmesi amacıyla düzenlenmiştir.Rapor Tarihi12.05.2021AçıklamalarBaşkent Doğalgaz GYO A.Ş İmtiyaz Değerleme Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941747BIST