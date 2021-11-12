***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu









***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar22.06.2013 tarihli VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 maddesine istinaden, Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan, 2021 yılı 3.çeyrek finansal verilerine göre halka arz esnasında hazırlanan Fiyat Tespit Raporundaki varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği gerçekleşmedi ise sebeplerine ilişkin rapor ekte sunulmuştur.Değerli yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977261BIST