***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
12.11.2021 09:47
***BAYRK*** BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.06.2013 tarihli VII/128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 29/5 maddesine istinaden, Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan, 2021 yılı 3.çeyrek finansal verilerine göre halka arz esnasında hazırlanan Fiyat Tespit Raporundaki varsayımların gerçekleşip gerçekleşmediği gerçekleşmedi ise sebeplerine ilişkin rapor ekte sunulmuştur.
Değerli yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977261
BIST
11:061.636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 11,06
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
11:069,9455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0422
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9857
En Düşük
9,8824
11:0611,3901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0397
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4278
En Düşük
11,3199
11:06592,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,73
|Açılış
|: 592,53
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
590,80
BIST En Aktif Hisseler11:04
|DOBUR
|112,50
|12.935.588
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,55
|17.451.370
|% 7,91
|
|OZRDN
|9,14
|12.963.681
|% 7,91
|
|DOAS
|44,74
|138.947.541
|% 7,76
|
|BRSAN
|26,58
|47.959.766
|% 7,52
|
|KZBGY
|32,02
|8.180.533
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,76
|162.823.529
|% -8,85
|
|ALMAD
|1,22
|221.764
|% -6,15
|
|NUGYO
|11,43
|3.956.508
|% -5,85
|
|ULUFA
|2,43
|32.780.952
|% -5,81
|
|PETKM
|7,41
|1.078.374.146
|% -3,14
|
|GARAN
|10,64
|317.975.387
|% 0,38
|
|THYAO
|18,00
|313.621.280
|% 1,58
|
|KRDMD
|7,54
|299.275.762
|% 1,62
|
|ADESE
|1,32
|289.739.624
|% -2,22
|
|ADESE
|1,32
|289.739.624
|% -2,22
|
|PETKM
|7,41
|1.078.374.146
|% -3,14
|
|ODAS
|1,53
|105.891.258
|% 1,32
|
|SKBNK
|1,12
|45.217.979
|% 1,82
|
|KRDMD
|7,54
|299.275.762
|% 1,62
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9347
|9,9394
|% 0,36
|
|Euro
|11,3718
|11,3810
|% 0,27
|
|Sterlin
|13,2472
|13,3137
|% 0,37
|
|Frank
|10,7300
|10,7946
|% 0,25
|
|Riyal
|2,6379
|2,6511
|% 0,18
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-5,67
|
|Altın Gr.
|593
|593
|-0,06
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,21
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,05
|8,07
|0,03
|
|B. Petrol
|82,23
|82,23
|-0,64
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:16DOAS
Yüzde 7.90 oranında artışla 44.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 996, 662 adet işlem
-
11:15BRSAN
Yüzde 7.36 oranında artışla 26.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 798, 396 adet işlem
-
11:14OZRDN
Yüzde 7.79 oranında artışla 9.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 405, 039 adet işlem
-
11:13ECZYT
Yüzde 4.30 oranında artışla 38.32 lira fiyatla işlem gören hissede 403, 697 adet işlem
-
11:12XU100
Endeks 1, 634 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 4, 823.00 milyon TL de