***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.05.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup şirketlerimizden MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Tic. A.Ş. ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan ve nihai alıcısı Savunma Sanayi Başkanlığı olan toplam KDV hariç 57.133.245,- USD tutarındaki 29 adet özel maksatlı teçhizat ve hizmet alımına ilişkin sözleşme kapsamında olmak üzere, 5 adet daha Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı'nın Savunma Sanayi Başkanlığı Kontrol heyeti tarafından yapılan yeterlilik testleri tamamlanarak 9.995.000,- USD tutarındaki faturalandırma işlemi yapılarak araçlar Başkanlık tarafından istenen yerlere teslim edilmeye başlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837140BIST