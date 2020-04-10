***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2020 11:57
***BERA*** BERA HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup şirketlerimizden MPG Makine Prodüksiyon Grubu Makine İmalat San. Tic. A.Ş. ile STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan ve nihai alıcısı Savunma Sanayi Başkanlığı olan toplam KDV hariç 57.133.245,- USD tutarındaki 29 adet özel maksatlı teçhizat ve hizmet alımına ilişkin sözleşme kapsamında olmak üzere, 5 adet daha Mayına Karşı Kısmi Korumalı Kurtarıcı'nın Savunma Sanayi Başkanlığı Kontrol heyeti tarafından yapılan yeterlilik testleri tamamlanarak 9.995.000,- USD tutarındaki faturalandırma işlemi yapılarak araçlar Başkanlık tarafından istenen yerlere teslim edilmeye başlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837140
BIST
14:4996.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 414,18
|Açılış
|: 96.201
|
|Önceki Kapanış
|: 95.834
|
96.502
En Düşük
95.352
14:496,7081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0396
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7257
En Düşük
6,6547
14:497,3421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0504
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2735
14:49364,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,19
|Açılış
|: 364,10
|
|Önceki Kapanış
|: 360,91
|
364,75
En Düşük
359,59
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,76
|487.794
|% 10,00
|
|DOCO
|382,30
|32.817.534
|% 9,98
|
|RTALB
|6,51
|16.994.151
|% 9,97
|
|SANFM
|5,96
|3.588.332
|% 9,96
|
|CASA
|10,38
|181.814
|% 9,96
|
|ETYAT
|1,35
|2.118.295
|% -10,00
|
|SERVE
|2,13
|2.280.891
|% -9,36
|
|UZERB
|2,45
|40.723
|% -7,55
|
|EGCYH
|0,26
|176.000
|% -7,14
|
|QNBFL
|110,00
|22.845.190
|% -6,22
|
|GARAN
|8,46
|666.716.089
|% -0,35
|
|PGSUS
|49,88
|616.180.658
|% 6,86
|
|THYAO
|9,79
|502.458.935
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,65
|462.145.213
|% 0,76
|
|PETKM
|3,46
|398.129.205
|% 0,58
|
|GSRAY
|2,65
|462.145.213
|% 0,76
|
|PETKM
|3,46
|398.129.205
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,02
|196.667.413
|% -0,49
|
|ISFIN
|3,15
|306.160.359
|% 2,94
|
|IHLGM
|1,06
|95.873.769
|% 1,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3498
|8,3917
|% 0,82
|
|Frank
|6,9238
|6,9655
|% 0,83
|
|Riyal
|1,7790
|1,7879
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.689
|3,06
|
|Altın Gr.
|363
|364
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.395
|2.453
|8,20
|
|Yarım
|1.165
|1.194
|2,20
|
|Çeyrek
|584
|597
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|15,40
|15,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,02
|
|B. Petrol
|31,82
|31,82
|0,05
|
Seans Raporu
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15:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 347, 39 artarak (% 0.38 ) 91, 089
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15:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKIZ, BMELK, CASA, EMNIS, EGCYO
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