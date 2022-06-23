***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Bono İhracının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıDüzeltme Nedeni İhraç TavanıYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 100.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 12.10.2022Vade (Gün Sayısı) 112Faiz Oranı Türü SabitFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 35Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 39,44Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFBFOKE2213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 20.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 21.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 22.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000Kupon Sayısı 0Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?SAHA KURUMSAL DERECELENDİRME (TR) A1 17.09.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.10.2021 tarih ve 54/1548 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 112 gün vadeli, sabit faiz ödemeli, 12.10.2022 itfa tarihli, TRFBOKE2213 ISIN kodlu finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı 25.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 20-21.06.2022 tarihlerinde tamamlanmış olup, işlemin virmanı 22.06.2022 tarihinde gerçekleşmi