***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
23.06.2022 09:51
***BEYAZ*** BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Bono İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni İhraç Tavanı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.08.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 100.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 35
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 39,44
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBFOKE2213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 22.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 0
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
SAHA KURUMSAL DERECELENDİRME (TR) A1 17.09.2021 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.10.2021 tarih ve 54/1548 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 112 gün vadeli, sabit faiz ödemeli, 12.10.2022 itfa tarihli, TRFBOKE2213 ISIN kodlu finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı 25.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 20-21.06.2022 tarihlerinde tamamlanmış olup, işlemin virmanı 22.06.2022 tarihinde gerçekleşmi