***BNPFK*** BNP PARİBAS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

Karar Tarihi15/02/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01/01/2020-31/12/2020Tarih30/03/2021Saati11:00AdresiTEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi N7A Ümraniye 34768 İstanbulGündem1. Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili, 2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi, 4. Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması, 5. 2020 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri 7. Karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması, 8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi, 9. 2021 yılı bağımsız denetimi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkında karar ittihazı, 10. Yönetim Kurulu'na tahvil, bono ve sair borçlanma araçlarının çıkarılması konusunda yetki verilmesi hususunda karar ittihazı,Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1- Toplantı Başkanlığı'na Ali Kağan YAŞA'nın ve Tutanak Yazmanlığına Esin MUTLU'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı. 3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, raporlar ve 2020 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi. 4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu. 5- 2020 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi. Türk Ekonomi Bankası A.Ş., TEB Faktoring A.Ş. ve TEB Holding A.Ş. adına temsilci Dr. Akın AKBAYGİL Toplantı Başkanlığı'na sunduğu önergede daha evvel Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş bulunan 33128419102 T.C. Kimlik Nolu Gülümser ÖZGÜN HENDEN yerine 41068337226 T.C. Kimlik Nolu Ali Gökhan CENGİZ'in seçilmesi hususunun görüşülmesini talep etti. Oya sunulan önerge kapsamında konunun görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. Yapılan görüşmeler neticesinde 33128419102 T.C. Kimlik Nolu Gülümser ÖZGÜN HENDEN yerine 41068337226 T.C. Kimlik Nolu Ali Gökhan CENGİZ yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı. Yeni seçilen yönetim kurulu üyesi Ali Gökhan CENGİZ'in görev süresinin de diğer yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerine paralel olarak bir yıl sonra yapılacak genel kurul toplantısına kadar devam etmesine, oy birliği ile karar verildi. 6- Yapılan oylama sonucunda 2020 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler. 7- 2020 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun, metni aşağıya aynen geçirilen 2020 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifine uygun olarak, 2019 yılı kârından TTK'na göre yasal yedeklere gerekli tahsisler yapıldıktan sonra kalan 125,913,000 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.r8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret almamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine oy birliği ile karar verildi. 9- Şirketimizin 2021 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için bağımsız denetim firması olarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı, 201465 sicil numaralı, Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No 48 Blok Kat 9 34357 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan "PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi hususu oy birliği ile tasdik olundu. 10- Tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının yurt içi veya yurt dışında ihracı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi. Müzakereler sonucunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yürürlükteki düzenleme hükümleri çerçevesinde Türk Lirası cinsinden yukarıda belirtilen borçlanma araçları için toplam 1.000.000.000,-TL (bir milyar Türk Lirası) üst sınırına kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi Yönetim Kurulu'nun 11.1Genel Kurul Tescil Tarihi12/04/2021AçıklamalarBNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 günü, Saat:11.00'de, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi N7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2021 tarih ve 62748723 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak YERLİ 'in gözetiminde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 15.02.2021 tarihli kararına istinaden TTK 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri vekaleten toplantıda hazır bulundular. Hazır bulunanlar listesinin, şirketin toplam TL.109.165.058,71‘lik sermayesine tekabül eden 109.165.058,71 payının tamamının vekaleten toplantıda hazır bulunduğunun, Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Didem Demer KAYA 'nın da toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek TTK 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ali Kağan YAŞA tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. 1- Toplantı Başkanlığı'na Ali Kağan YAŞA'nın ve Tutanak Yazmanlığına Esin MUTLU'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı. 3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, raporlar ve 2020 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi. 4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu. 5- 2020 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi. Türk Ekonomi Bankası A.Ş., TEB Faktoring A.Ş. ve TEB Holding A.Ş. adına temsilci Dr. Akın AKBAYGİL Toplantı Başkanlığı'na sunduğu önergede daha evvel Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş bulunan 33128419102 T.C. Kimlik Nolu Gülümser ÖZGÜN HENDEN yerine 41068337226 T.C. Kimlik Nolu Ali Gökhan CENGİZ'in seçilmesi hususunun görüşülmesini talep etti. Oya sunulan önerge kapsamında konunun görüşülmesine oy birliği ile karar verildi. Yapılan görüşmeler neticesinde 33128419102 T.C. Kimlik Nolu Gülümser ÖZGÜN HENDEN yerine 41068337226 T.C. Kimlik Nolu Ali Gökhan CENGİZ yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı. Yeni seçilen yönetim kurulu üyesi Ali Gökhan CENGİZ'in görev süresinin de diğer yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerine paralel olarak bir yıl sonra yapılacak genel kurul toplantısına kadar devam etmesine, oy birliği ile karar verildi. 6- Yapılan oylama sonucunda 2020 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler. BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.'nin 30 Mart 2021 Günlü Olağan Gen. Kur. Top. tutanağı 7- 2020 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun, metni aşağıya aynen geçirilen 2020 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifine uygun olarak, 2019 yılı kârından TTK'na göre yasal yedeklere gerekli tahsisler yapıldıktan sonra kalan 125,913,000 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. 31.12.2020 I.DÖNEM KARININ DAĞITIMI 1.1DÖNEM KARI163,315,000 1.2ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)(37,402,000) 1.2.1Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)-- 1.2.2Gelir Vergisi Kesintisi(30,879,000) 1.2.3Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler (6,523,000) A.NET DÖNEM KARI (1.1 - 1.2)125,913,000 1.3GEÇMİŞ DÖNEM ZARARI (-)-- 1.4BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)-- 1.5KURULUŞTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR 1.13DİĞER YEDEKLER -- 1.14ÖZEL FONLAR-- II.YEDEKLERDEN DAĞITIM-- 2.1DAĞITILAN YEDEKLER-- 2.2İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-) -- 2.3ORTAKLARA PAY (-)-- 2.3.1Hisse Senedi Sahiplerine-- 2.3.2İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine-- 2.3.3Katılma İntifa Senetlerine-- 2.3.4Kâra İştirakli Tahvillere-- 2.3.5Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine-- 2.4PERSONELE PAY (-)-- 2.5YÖNETİM KURULUNA PAY (-)-- III.HİSSE BAŞINA KAR 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret almamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine oy birliği ile karar verildi. 9- Şirketimizin 2021 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için bağımsız denetim firması olarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı, 201465 sicil numaralı, Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No 48 Blok Kat 9 34357 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan "PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi hususu oy birliği ile tasdik olundu. 10- Tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının yurt içi veya yurt dışında ihracı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi. Müzakereler sonucunda Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yürürlükteki düzenleme hükümleri çerçevesinde Türk Lirası cinsinden yukarıda belirtilen borçlanma araçları için toplam 1.000.000.000,-TL (bir milyar Türk Lirası) üst sınırına kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi Yönetim Kurulu'nun 11.1Yukarıda belirtilen ihraç tutarı sınırı aşılmamak kaydıyla halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla kez ve farklı vadelerde ihraç edilmek üzere tahvil, finansman bonosu ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının ihraç şeklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi, 11.2İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma araçlarının türünün ve vadelerinin belirlenmesi, 11.3İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının sabit veya değişken oranlı ihraç edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endekslenmenin usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespit edilmesi, 11.4Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi, 11.5İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının yurt içi veya yurt dışında Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi, 11.6Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek tahvil, finansman bonosu veya diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının geri alım koşulları da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi, 11.7Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi, 11.8Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında yetkilendirilmesine, oy birliğiyle karar verildi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 30 Mart 2021 BAKANLIK TEMSİLCİSİTOPLANTI BAŞKANITUTANAK YAZMANI Şafak YERLİ Ali Kağan YAŞA Esin MUTLU