***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.04.2022 15:10
***BNTAS*** BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI KARAR TARİHİ: 28.04.2022 KARAR SAYISI : 2022/015 Gündem: Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ve TTK da yer alan hükümler çerçevesinde komitelerin oluşturulması hakkında Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmak suretiyle aşağıdaki kararı almıştır: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'ne dayanarak Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulacak Komitelerde 1-Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine Burak Okbay ve Metehan Yılgör'ün seçilmelerine, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Metehan Yılgör'ün seçilmesine, 2-Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeliklerine Metehan Yılgör, Burak Okbay ve Volkan Erol' un seçilmelerine, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı olarak Burak Okbay'ın seçilmesine, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesinin yerine getirmesine, Yatırımcı ilişkileri bölüm yöneticisi olan Volkan Erol 'un ve Yatırımcı ilişkileri personeli olan Gizem Torun Yıldırım'ın görevlerine devam etmesine, 3-Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliklerine Burak Okbay, Gizem Torun Yıldırım, Metehan Yılgör'ün seçilmelerine, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı olarak Metehan Yılgör'ün seçilmesine, oluşturulan komitelerin görev sürelerinin, yetki ve sorumluluklarının Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği hükümler doğrultusunda düzenlenmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024781
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -6,70
|Açılış
|: 2.433
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2.443
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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16:37909,65
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 9,16
|Açılış
|: 909,65
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|Önceki Kapanış
|: 900,49
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916,08
En Düşük
900,21
BIST En Aktif Hisseler16:35
|ARENA
|14,30
|23.067.612
|% 10,00
|
|CEMTS
|25,96
|36.489.833
|% 10,00
|
|YUNSA
|24,74
|10.055.697
|% 9,96
|
|UFUK
|31,38
|3.455.501
|% 9,95
|
|KNFRT
|5,14
|31.679.042
|% 9,83
|
|LIDER
|22,86
|84.773.789
|% -10,00
|
|BASGZ
|14,61
|34.168.621
|% -9,98
|
|DAGHL
|22,64
|7.231.239
|% -9,94
|
|DITAS
|27,82
|30.712.153
|% -8,90
|
|TKFEN
|19,69
|562.246.267
|% -6,15
|
|THYAO
|40,68
|3.117.562.701
|% 0,44
|
|GARAN
|14,98
|1.286.792.806
|% 0,00
|
|SISE
|18,01
|1.195.116.104
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,84
|1.058.158.778
|% -1,45
|
|TUPRS
|236,20
|955.036.835
|% -0,76
|
|EKGYO
|2,62
|801.780.674
|% -1,13
|
|ODAS
|2,43
|449.158.707
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,16
|210.664.783
|% -4,13
|
|YKBNK
|4,84
|677.758.280
|% -1,43
|
|AKBNK
|8,84
|1.058.158.778
|% -1,45
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8536
|14,8581
|% 0,46
|
|Euro
|15,6360
|15,6476
|% 0,57
|
|Sterlin
|18,5748
|18,6680
|% 1,16
|
|Frank
|15,2274
|15,3191
|% 0,52
|
|Riyal
|3,9474
|3,9672
|% 0,47
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.909
|1.910
|15,10
|
|Altın Gr.
|911
|911
|10,79
|
|Cumhuriyet
|6.079
|6.171
|99,00
|
|Tam
|6.050
|6.201
|98,64
|
|Yarım
|2.924
|3.000
|47,72
|
|Çeyrek
|1.467
|1.500
|23,86
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,01
|11,02
|0,01
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|B. Petrol
|109
|109
|1,61
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Seans Raporu
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16:50DITAS
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Yüzde -3.66 oranında düşüşle 45.26 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 603 adet işlem
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