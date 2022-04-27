***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***BOBET*** BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 27.04.2022 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama D -BOBET, TREBOBT00014 13.04.2022 226.800 0,06 4,411 -BOBET, TREBOBT00014 14.04.2022 222.800 0,058 4,483 -BOBET, TREBOBT00014 15.04.2022 434.760 0,114 4,607 -BOBET, TREBOBT00014 19.04.2022 218.700 0,057 4,575 -BOBET, TREBOBT00014 20.04.2022 218.700 0,057 4,583 -BOBET, TREBOBT00014 21.04.2022 218.000 0,057 4,585 -BOBET, TREBOBT00014 22.04.2022 326.155 0,083 4,607 -BOBET, TREBOBT00014 25.04.2022 224.450 0,059 4,465 -BOBET, TREBOBT00014 27.04.2022 230.000 0,06 4,357 -Ek Açıklamalar29.03.2022 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 27.04.2022 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.27.04.2022 tarihinde 4,34 TL-4,37 TL fiyat aralığından (ortalama 4,3576 TL) 230.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiş olup Şirketimizin sahip olduğu BOBET payları 4.392.256 adete ulaşmıştır.Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 1,1558'dir.SaygılarımızlaBoğaziçi Beton Sanayi ve Tic.A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024512BIST