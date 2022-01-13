BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
13.01.2022 16:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu bulunduğu "İstanbul Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu" adına yapılacak işlemler için 14/01/2022 tarihinden itibaren "IVF" kodu kullanılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993547
BIST
16:352.078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 14,23
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
16:3513,5965
En Yüksek
|Değişim
|: 2,82%
|| 0,3730
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
16:3515,6263
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 0,4701
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
16:35796,29
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 19,32
|Açılış
|: 795,11
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler16:35
|PKENT
|8.123,40
|15.022.128
|% 10,00
|
|LINK
|33,34
|71.127.265
|% 9,96
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|FROTO
|275,30
|670.532.176
|% 8,43
|
|TEKTU
|1,64
|66.520.079
|% 7,89
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,24
|4.638.080.641
|% 1,46
|
|THYAO
|28,78
|4.072.733.947
|% 7,07
|
|GARAN
|11,86
|1.762.003.176
|% 0,08
|
|SISE
|15,13
|1.728.735.052
|% -0,39
|
|EREGL
|31,78
|1.659.245.421
|% 0,63
|
|KRDMD
|13,24
|4.638.080.641
|% 1,46
|
|YKBNK
|3,84
|1.100.542.281
|% -1,03
|
|PETKM
|9,64
|1.565.129.215
|% 0,94
|
|GARAN
|11,86
|1.762.003.176
|% 0,08
|
|THYAO
|28,78
|4.072.733.947
|% 7,07
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5914
|13,5965
|% 2,82
|
|Euro
|15,6014
|15,6263
|% 3,10
|
|Sterlin
|18,6134
|18,7067
|% 2,97
|
|Frank
|14,8548
|14,9443
|% 3,06
|
|Riyal
|3,6124
|3,6305
|% 2,83
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-4,58
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,13
|
|Cumhuriyet
|5.285
|5.365
|-81,00
|
|Tam
|5.259
|5.392
|-80,35
|
|Yarım
|2.542
|2.608
|-38,86
|
|Çeyrek
|1.275
|1.304
|-19,44
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,10
|10,11
|0,25
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|-0,26
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:50KRVGD
Yüzde 4.10 oranında artışla 12.71 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 920, 963 adet işlem
-
16:49KRDMA
Yüzde 6.88 oranında artışla 12.28 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 004, 227 adet işlem
-
16:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 98 artarak (% 0.65 ) 2, 313
-
16:46XU100
Endeks 2, 075 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 52 üstünde . İşlem hacmi 30, 496.00 milyon TL de
-
16:45FROTO
Yüzde 7.68 oranında artışla 273.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 479, 552 adet işlem