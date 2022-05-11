BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali









BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİşlem İptaliYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiİlgili PiyasaBorçlanma Araçları Piyasasıİlgili PazarKesin Alım Satım Pazarıİlgili İşlem SırasıTRT011025T16_KESN_T0 TRDKTVK72244_KESN_T0 TRDEMVKA2226_KESN_T0Sözleşme No0A812902000668CD 0A81290200066C6A 0A81290200066400 0A8129020012A966 0A8129020012AC1A 0A8129020014464Bİşlemin Gerçekleşme Tarihi11/05/2022AçıklamalarBorçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A812902000668CD 0A81290200066C6A 0A81290200066400 0A8129020012A966 0A8129020012AC1A ve 0A8129020014464B numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029301BIST