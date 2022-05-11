BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali
11.05.2022 16:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( İşlem İptali )
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İşlem İptali
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
İlgili Piyasa
Borçlanma Araçları Piyasası
İlgili Pazar
Kesin Alım Satım Pazarı
İlgili İşlem Sırası
TRT011025T16_KESN_T0 TRDKTVK72244_KESN_T0 TRDEMVKA2226_KESN_T0
Sözleşme No
0A812902000668CD 0A81290200066C6A 0A81290200066400 0A8129020012A966 0A8129020012AC1A 0A8129020014464B
İşlemin Gerçekleşme Tarihi
11/05/2022
Açıklamalar
Borçlanma Araçları Piyasası'nda 11 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleşmiş olan 0A812902000668CD 0A81290200066C6A 0A81290200066400 0A8129020012A966 0A8129020012AC1A ve 0A8129020014464B numaralı Kesin Alım Satım Pazarı sözleşmeleri Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33'üncü ve Borçlanma Araçları Piyasası Yönergesi'nin 14'üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029301
BIST
16:512.456
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -34,49
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.429
16:5115,3130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0667
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3280
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15,3880
En Düşük
15,2421
16:5116,2270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1445
|Açılış
|: 16,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,2682
En Düşük
16,0616
16:51913,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 10,81
|Açılış
|: 913,23
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
915,11
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler16:51
|BOSSA
|59,40
|73.402.263
|% 10,00
|
|ULUUN
|10,38
|74.366.648
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|1.108.286
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|6.029.375
|% 9,95
|
|ESCOM
|10,83
|33.607.157
|% 9,95
|
|ARSAN
|4,32
|60.971.988
|% -10,00
|
|KLMSN
|11,16
|14.867.747
|% -10,00
|
|SELVA
|14,24
|1.723.880
|% -9,99
|
|EMNIS
|24,50
|857.010
|% -9,99
|
|PKENT
|206,50
|139.514.384
|% -9,98
|
|THYAO
|41,90
|2.765.407.630
|% -0,71
|
|SISE
|20,08
|2.718.467.091
|% 0,20
|
|KRDMD
|16,48
|2.078.521.398
|% -0,54
|
|ASELS
|24,00
|1.689.283.759
|% -0,74
|
|SAHOL
|20,06
|1.380.065.234
|% -2,15
|
|EKGYO
|2,71
|644.566.476
|% -2,17
|
|YKBNK
|4,68
|979.735.782
|% -3,51
|
|SISE
|20,08
|2.718.467.091
|% 0,20
|
|KARSN
|5,17
|661.726.222
|% 0,98
|
|DOHOL
|3,67
|472.985.710
|% -4,43
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3051
|15,3130
|% 0,44
|
|Euro
|16,2125
|16,2270
|% 0,90
|
|Sterlin
|18,9201
|19,0150
|% 0,93
|
|Frank
|15,4337
|15,5267
|% 1,05
|
|Riyal
|4,0715
|4,0919
|% 0,33
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|16,18
|
|Altın Gr.
|910
|910
|7,79
|
|Cumhuriyet
|6.158
|6.251
|4,00
|
|Tam
|6.133
|6.291
|6,30
|
|Yarım
|2.964
|3.043
|3,04
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|1,52
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,92
|0,64
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,26
|
|B. Petrol
|107
|107
|4,27
|
Seans Raporu
16:51
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17:06XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -34, 54 kaybederek (% -1.25 ) 2, 736
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17:06XU100
Endeks 2, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 32, 822.00 milyon TL de
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17:06LIDER
Yüzde -7.05 oranında düşüşle 18.47 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 496, 429 adet işlem
-
17:05FRIGO
Yüzde -4.88 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 089, 064 adet işlem
-
17:03EMKEL
Yüzde -9.38 oranında düşüşle 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 911, 993 adet işlem