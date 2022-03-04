***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.03.2022 16:26
***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOSSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007313
BIST
16:431.999
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -24,06
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.992
16:4314,2476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1334
|Açılış
|: 14,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
16:4315,5866
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0574
|Açılış
|: 15,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5215
16:43889,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 10,80
|Açılış
|: 889,97
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler16:43
|AVOD
|1,44
|20.006.229
|% 44,00
|
|INVES
|27,28
|266.163.666
|% 10,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.298.045
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,59
|40.511.272
|% 9,95
|
|BUCIM
|2,03
|80.256.688
|% 9,14
|
|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
|
|AKFGY
|3,03
|60.419.307
|% -6,77
|
|ACSEL
|23,82
|20.305.845
|% -6,66
|
|DOCO
|1.232,80
|24.837.383
|% -5,64
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|KRDMD
|13,44
|3.995.308.414
|% -1,25
|
|EREGL
|34,28
|2.296.299.218
|% -3,00
|
|THYAO
|25,32
|1.610.792.353
|% -2,39
|
|ASELS
|24,32
|1.281.351.123
|% 2,10
|
|KOZAL
|129,60
|1.157.173.972
|% 0,54
|
|ODAS
|1,45
|450.081.858
|% 9,02
|
|KRDMD
|13,44
|3.995.308.414
|% -1,25
|
|DOHOL
|2,88
|777.375.049
|% 8,68
|
|YKBNK
|3,64
|486.498.046
|% -0,55
|
|PETKM
|7,97
|1.067.278.105
|% 0,89
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2308
|14,2476
|% 0,95
|
|Euro
|15,5327
|15,5866
|% -0,37
|
|Sterlin
|18,8025
|18,8968
|% 0,17
|
|Frank
|15,4114
|15,5042
|% 0,72
|
|Riyal
|3,7847
|3,8037
|% 0,92
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|9,33
|
|Altın Gr.
|891
|891
|11,73
|
|Cumhuriyet
|5.899
|5.988
|88,00
|
|Tam
|5.871
|6.020
|81,30
|
|Yarım
|2.838
|2.912
|39,33
|
|Çeyrek
|1.423
|1.456
|19,66
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,53
|0,10
|
|B. Petrol
|115
|115
|4,07
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Seans Raporu
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