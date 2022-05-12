***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.05.2022 11:29
***BOSSA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [BOSSA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BOSSA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029626
BIST
13:202.384
En Yüksek
|Değişim
|: -2,86%
|| -70,26
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:2015,3996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0977
|Açılış
|: 15,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:2016,1775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0435
|Açılış
|: 16,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:20915,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,61
|Açılış
|: 915,25
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:20
|GLBMD
|7,15
|18.683.626
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.499.207
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|19.940.668
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,79
|61.683.199
|% 8,86
|
|ULUUN
|11,11
|266.299.457
|% 7,03
|
|LIDFA
|6,21
|610.704
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|61.594.438
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|800.776
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.450.896
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|40,90
|2.504.918.198
|% -3,08
|
|SISE
|19,37
|1.886.322.760
|% -2,96
|
|KRDMD
|15,84
|1.387.979.254
|% -4,98
|
|ASELS
|22,70
|1.111.190.573
|% -4,86
|
|EREGL
|32,82
|1.101.333.326
|% -3,87
|
|EKGYO
|2,68
|628.283.501
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,54
|717.501.542
|% -3,40
|
|DOHOL
|3,54
|358.639.973
|% -3,01
|
|SISE
|19,37
|1.886.322.760
|% -2,96
|
|ODAS
|2,30
|213.567.033
|% -6,12
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3922
|15,3996
|% 0,64
|
|Euro
|16,1255
|16,1775
|% 0,27
|
|Sterlin
|18,7293
|18,8233
|% 0,22
|
|Frank
|15,4022
|15,4950
|% 0,44
|
|Riyal
|4,0913
|4,1118
|% 0,58
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-3,03
|
|Altın Gr.
|915
|915
|3,24
|
|Cumhuriyet
|6.138
|6.230
|-33,00
|
|Tam
|6.111
|6.266
|-26,17
|
|Yarım
|2.953
|3.031
|-12,66
|
|Çeyrek
|1.481
|1.516
|-6,33
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|10,52
|10,54
|-0,09
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,46
|