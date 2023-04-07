***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme
07.04.2023 13:51
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesinin son hali ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4 ve 10 31/03/2023 06/04/2023 10806
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133486
BIST
16:184.939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 25,97
|Açılış
|: 4.921
|
|Önceki Kapanış
|: 4.913
|
4.953
En Düşük
4.899
16:1819,2562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0049
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6000
|
19,2809
En Düşük
19,2141
16:1821,0170
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0167
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,3400
|
21,2786
En Düşük
20,9515
16:181.243,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.243,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,40
|
1.245,04
En Düşük
1.240,38
BIST En Aktif Hisseler16:16
|MRSHL
|529,10
|14.823.677
|% 10,00
|
|GESAN
|74,35
|1.774.847.086
|% 9,99
|
|ELITE
|15,00
|37.459.045
|% 9,97
|
|DYOBY
|23,62
|105.125.461
|% 9,96
|
|BURCE
|56,95
|42.296.005
|% 9,94
|
|ONCSM
|116,30
|137.125.753
|% -9,98
|
|TMPOL
|33,56
|106.622.097
|% -7,04
|
|POLTK
|2.077,00
|24.326.550
|% -5,78
|
|DITAS
|27,62
|15.375.459
|% -4,76
|
|ARASE
|138,00
|15.819.950
|% -3,83
|
|THYAO
|127,50
|2.122.812.021
|% 0,24
|
|KOZAL
|21,70
|1.902.604.003
|% 1,40
|
|ASTOR
|58,00
|1.822.730.907
|% -1,28
|
|GESAN
|74,35
|1.774.847.086
|% 9,99
|
|EREGL
|35,02
|1.495.813.424
|% 0,52
|
|EKGYO
|6,59
|1.214.755.417
|% 2,81
|
|AKFYE
|15,16
|1.351.658.165
|% 1,07
|
|KOZAL
|21,70
|1.902.604.003
|% 1,40
|
|YYAPI
|3,02
|232.131.761
|% 4,86
|
|SKBNK
|2,50
|191.120.314
|% -0,40
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2465
|19,2552
|% 0,02
|
|Euro
|20,9446
|21,0671
|% 0,16
|
|Sterlin
|23,8111
|23,9305
|% -0,23
|
|Frank
|21,1472
|21,2746
|% -0,20
|
|Riyal
|5,1171
|5,1427
|% 0,05
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.008
|0,30
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.243
|0,53
|
|Cumhuriyet
|8.486
|8.615
|43,00
|
|Tam
|8.525
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.163
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|25,01
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,48
|0,01
|
|B. Petrol
|84,94
|84,94
|-0,05
|