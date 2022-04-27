***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.04.2022 18:13
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
01/01/2022 - 31/03/2022 dönemine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024375
BIST
17:572.449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 30,56
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
17:5714,8227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0241
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
17:5715,6142
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,1324
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,5991
17:57899,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -6,64
|Açılış
|: 899,72
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
897,20
BIST En Aktif Hisseler17:57
|UFUK
|25,96
|1.514.766
|% 10,00
|
|LIDER
|23,56
|421.508.353
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,26
|17.940.174
|% 9,99
|
|ACSEL
|47,42
|55.129.139
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|12.039.836
|% 9,96
|
|DAGHL
|27,92
|8.596.705
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.852.839
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|84.547.397
|% -9,56
|
|TSPOR
|5,31
|250.999.007
|% -8,76
|
|SAFKR
|7,16
|74.314.989
|% -8,56
|
|THYAO
|40,36
|5.573.670.574
|% 3,22
|
|KRDMD
|15,27
|2.817.339.859
|% 4,23
|
|EREGL
|34,38
|2.297.976.274
|% 3,93
|
|SISE
|17,82
|2.161.461.388
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,96
|1.634.174.264
|% 0,40
|
|EKGYO
|2,63
|1.210.110.094
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,96
|1.634.174.264
|% 0,40
|
|ODAS
|2,48
|744.850.620
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,27
|2.817.339.859
|% 4,23
|
|AKBNK
|9,14
|1.494.430.503
|% 1,22
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8178
|14,8227
|% 0,16
|
|Euro
|15,6002
|15,6142
|% -0,84
|
|Sterlin
|18,4933
|18,5860
|% -0,30
|
|Frank
|15,2357
|15,3275
|% -0,48
|
|Riyal
|3,9429
|3,9626
|% 0,27
|
|17:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|-19,42
|
|Altın Gr.
|900
|900
|-6,37
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,02
|