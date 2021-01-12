***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
12.01.2021 17:40
***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Geçerlilik Süresi Değişikliği - SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.01.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 135.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
SPK Başvuru Tarihi 11.01.2021
Ek Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulumuz 06.01.2021 tarih ve 973 no'lu kararı ile
Ana Sözleşmenin 10. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanının 135.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına,
Şirket Ana Sözleşmesinin 10. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunarak gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
Bu konudaki başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.01.2021 tarihinde yapılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bossa Statü Tadili.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901600
BIST