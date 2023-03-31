***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BOSSA*** BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Yönetim Kuruluna bağlı Komiteler aşağıdaki şekilde oluşturulmuşturDenetim Komitesi: Abdullah Kiraz (Başkan), Bekir Aslaner (Üye)Kurumsal Yönetim Komitesi: Bekir Aslaner (Başkan), Abudllah Kiraz (Üye), Sencer Doğru (Üye)Riskin Erken Saptanması Komitesi: Abdullah Kiraz (Başkan), Fatma Uçurum (Üye)Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130389BIST