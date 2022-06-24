***BRGAN* *BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.06.2022 10:51
***BRGAN******BUR*** BURGAN BANK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.655.500.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Burgan Bank K.P.S.C. 2.639.881.700,24 TRY 99,41
Diğer 15.618.299,76 TRY 0,59
TOPLAM 2655500000 TRY 100,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039059
BIST
11:462.540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,78
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.558
En Düşük
2.532
11:4617,3828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0303
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3828
En Düşük
17,2992
11:4618,3379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0600
|Açılış
|: 18,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3379
En Düşük
18,2245
11:461.020,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,29
|Açılış
|: 1.020,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
1.014,27
BIST En Aktif Hisseler11:46
|MAKIM
|15,56
|72.562.748
|% 9,96
|
|GLBMD
|6,80
|7.556.483
|% 7,26
|
|DERHL
|8,73
|18.215.834
|% 6,59
|
|BRSAN
|33,22
|37.912.080
|% 6,34
|
|FMIZP
|128,50
|42.174.909
|% 6,29
|
|SNKRN
|21,60
|1.551.247
|% -10,00
|
|MZHLD
|93,00
|4.253.169
|% -6,06
|
|TSGYO
|4,71
|17.836.336
|% -4,27
|
|SERVE
|26,50
|265.000
|% -4,19
|
|BRKO
|1,40
|31.763
|% -4,11
|
|THYAO
|50,15
|1.339.245.409
|% -0,79
|
|SISE
|21,36
|520.044.091
|% -0,93
|
|ODAS
|3,14
|484.151.855
|% -3,09
|
|KRDMD
|12,26
|419.556.512
|% -2,31
|
|SASA
|44,22
|375.513.959
|% -1,51
|
|ODAS
|3,14
|484.151.855
|% -3,09
|
|TSKB
|2,10
|137.488.706
|% -3,67
|
|EKGYO
|2,56
|156.677.723
|% -1,16
|
|YKBNK
|4,73
|256.803.067
|% -2,27
|
|PRDGS
|2,88
|109.643.740
|% 0,70
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3679
|17,3828
|% 0,17
|
|Euro
|18,3104
|18,3379
|% 0,33
|
|Sterlin
|21,2302
|21,3367
|% 0,20
|
|Frank
|18,0110
|18,1195
|% 0,32
|
|Riyal
|4,6158
|4,6389
|% 0,22
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|3,32
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.020
|4,60
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.773
|6.871
|9,00
|
|Yarım
|3.325
|3.361
|5,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.680
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,96
|20,99
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,00
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,31
|