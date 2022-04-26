BIST En Aktif Hisseler16:47
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|14,8001
|14,8029
|% 0,24
|Euro
|15,7994
|15,8069
|% -0,17
|Sterlin
|18,7204
|18,8142
|% -0,29
|Frank
|15,4041
|15,4969
|% 0,43
|Riyal
|3,9342
|3,9539
|% 0,15
|16:47
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.911
|1.911
|13,12
|Altın Gr.
|908
|908
|6,01
|Cumhuriyet
|6.044
|6.135
|36,00
|Tam
|6.017
|6.167
|37,56
|Yarım
|2.908
|2.983
|18,17
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,08
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,69
|0,05
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,04
|B. Petrol
|104
|104
|1,54
Seans Raporu 16:47
- 17:01HUNER Yüzde -4.13 oranında düşüşle 3.02 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 221, 583 adet işlem
- 17:00 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, TAVHL, TCELL
- 17:00XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -21, 49 kaybederek (% -0.96 ) 2, 219
- 17:00 Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, DAGHL, SAFKR, ACSEL, OTTO
- 17:00 TRCAS, OTTO, DAGHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında