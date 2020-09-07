***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.09.2020 18:20
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.09.2020 tarih ve 2020/18 sayılı toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cenk Alper'in yönetim kurulu üyeliğinden istifaen ayrılmasına Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Ahmed Cevdet Alemdar'ın Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesine ve Yönetim Kurulu üyeliğine, Sn. Cenk Alper'in görev süresini tamamlamak üzere, Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Haluk Kürkçü'nün atanmasına karar verilmiştir. Sn. Haluk Kürkçü'nün yönetim kurulu üyeliği, gerçekleştirilecek ilk genel kurulun onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873778
BIST
17:591.097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 10,49
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.098
En Düşük
1.090
17:597,4656
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0322
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4675
En Düşük
7,4198
17:598,8232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0131
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
17:59462,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,42
|Açılış
|: 462,74
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler17:59
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.993.590
|% 10,00
|
|HATEK
|13,09
|26.508.986
|% 10,00
|
|YYAPI
|0,99
|16.418.303
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|12.022.991
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|8.791.307
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|603.680
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|6.003.034
|% -9,89
|
|ATSYH
|2,25
|251.455
|% -6,25
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,48
|
|TURSG
|6,08
|800.543.017
|% 2,18
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|FENER
|40,72
|750.656.735
|% 9,99
|
|EKGYO
|1,82
|800.376.709
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,96
|1.250.312.203
|% 10,00
|
|PETKM
|4,01
|636.353.037
|% 2,30
|
|ADESE
|2,14
|318.971.474
|% 4,90
|
|SISE
|6,29
|886.805.512
|% 0,48
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4557
|7,4650
|% 0,43
|
|Euro
|8,8145
|8,8299
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7941
|9,8432
|% -0,49
|
|Frank
|8,1082
|8,1570
|% 0,05
|
|Riyal
|1,9830
|1,9929
|% 0,35
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|-4,29
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,88
|26,90
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,02
|
|B. Petrol
|41,98
|41,98
|-0,68
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:58ADESE
Yüzde 5.39 oranında artışla 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 977, 491 adet işlem
-
17:57EDIP
Yüzde 4.24 oranında artışla 2.46 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 377, 463 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, DOHOL, KRDMD
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 24 artarak (% 0.72 ) 1, 006
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BEYAZ, MEGAP, ARTI, KSTUR, UZERB, SELGD, MMCAS, ETILR, EMNIS, MEGAP