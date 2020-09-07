***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.09.2020 tarih ve 2020/18 sayılı toplantısında, Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Cenk Alper'in yönetim kurulu üyeliğinden istifaen ayrılmasına Yönetim Kurulu üyemiz Sn. Ahmed Cevdet Alemdar'ın Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesine ve Yönetim Kurulu üyeliğine, Sn. Cenk Alper'in görev süresini tamamlamak üzere, Şirketimiz Genel Müdürü Sn. Haluk Kürkçü'nün atanmasına karar verilmiştir. Sn. Haluk Kürkçü'nün yönetim kurulu üyeliği, gerçekleştirilecek ilk genel kurulun onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873778BIST