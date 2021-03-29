***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.03.2021 20:54
***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 2021 tarih 2021/11 numaralı kararı ile, Türk Ticaret Kanunu'nun 366 ncı maddesi gereğince yapılan vazife taksimi neticesinde, Şirket Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına,
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:
Yönetim Kurulu Başkanı – Ahmed Cevdet Alemdar
Yönetim Kurulu Başkan Vekili – Naohisa Yoda
Yönetim Kurulu Üyesi – Mustafa Bayraktar
Yönetim Kurulu Üyesi – Haluk Dinçer
Yönetim Kurulu Üyesi – Frederic Jean Hubert Cecile Hendrickx
Yönetim Kurulu Üyesi – Daniel Jean Pierre Giroud
Yönetim Kurulu Üyesi – Emine Duygu Kırca
Yönetim Kurulu Üyesi – Haluk Kürkçü
Yönetim Kurulu Üyesi – Mete Ekin
BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) – Mehmet Tanju Ula
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) – Mehmet Kahya
İş bu yönetim kurulu vazife taksiminin T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921621
BIST