***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BRISA*** BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar26 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı sonrası ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 29 Mart 2021 tarih 2021/11 numaralı kararı ile, Türk Ticaret Kanunu'nun 366 ncı maddesi gereğince yapılan vazife taksimi neticesinde, Şirket Yönetim Kurulunun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına,YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:Yönetim Kurulu Başkanı – Ahmed Cevdet AlemdarYönetim Kurulu Başkan Vekili – Naohisa YodaYönetim Kurulu Üyesi – Mustafa BayraktarYönetim Kurulu Üyesi – Haluk DinçerYönetim Kurulu Üyesi – Frederic Jean Hubert Cecile HendrickxYönetim Kurulu Üyesi – Daniel Jean Pierre GiroudYönetim Kurulu Üyesi – Emine Duygu KırcaYönetim Kurulu Üyesi – Haluk KürkçüYönetim Kurulu Üyesi – Mete EkinBAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) – Mehmet Tanju UlaYönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız) – Mehmet Kahyaİş bu yönetim kurulu vazife taksiminin T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğuna tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921621BIST