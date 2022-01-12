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***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.01.2022 16:08
***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz


***BRKVY*** BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFBVYS32229 ISIN Kodlu İskontolu Borçlanma Aracı İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.09.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 180.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Kaynak Kuruluş Birikim Varlık Yönetim A.Ş.
Planlanan Nominal Tutar 15.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 63
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFBVYS32229
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.11.2021
Satışa Başlanma Tarihi 11.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.01.2022
Vade Başlangıç Tarihi 12.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
İhraç Fiyatı 0,95547
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.03.2022
Kayıt Tarihi 15.03.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.03.2022
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile 28.01.2020'de imzalanan Aracılık Sözleşmesi kapsamında vade başlangıç tarihi ve ilgili tüm itfa süreleri boyunca Şirketimiz tarafından ihraç edilecek olan borçlanma araçlarının anapara ve faiz ödemeleri için verilen garantilere ilişkin bilgiye 04.02.2020 tarihli İhraç Belgesi konulu Özel Durum Açıklamasında ve ekinde yer verilmiştir.

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Şirketimizin, 20.000.000 TL nominal değerli (Net:19.109.400 TL), 63 gün vadeli, 16.03.2022 itfa tarihli, TRFBVYS32229 ISIN kodlu iskontolu finsansman bonosunun, Nitelikli Yatırımcılara satışı 12.01.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993059


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DOBUR 118,80 24.028.040 % 10,00  
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DMSAS 11,26 88.777.338 % 9,96  
EMNIS 23,90 1.002.796 % 9,94  
UZERB 68,05 784.821 % 9,94  
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Cumhuriyet 5.364 5.446 35,00  
Tam 5.337 5.473 37,84  
Yarım 2.580 2.647 18,30  
Çeyrek 1.294 1.324 9,16  
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