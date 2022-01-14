***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Değerleme Raporu
14.01.2022 18:27
***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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---
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Destek Patent A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
SOLEY Marka Değerlemesi
Rapor Tarihi
07.01.2022
Açıklamalar
Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi'ne ait "SOLEY" markasının değerleme raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994218
BIST
18:052.073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,28
|Açılış
|: 2.071
|
|Önceki Kapanış
|: 2.071
|
2.081
En Düşük
2.049
18:0513,4704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1116
|Açılış
|: 13,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,6444
En Düşük
13,4526
18:0515,3823
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -0,1993
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5700
|
15,6726
En Düşük
15,3572
18:05789,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -6,22
|Açılış
|: 789,10
|
|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
788,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|QNBFL
|97,35
|1.465.060
|% 10,00
|
|PEGYO
|1,32
|29.212.179
|% 10,00
|
|DOAS
|50,00
|197.446.001
|% 9,99
|
|PKENT
|350,60
|28.638.161
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|1.125.352
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,66
|3.814.486
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|5.031.449
|% -9,96
|
|ERCB
|54,50
|26.428.123
|% -7,00
|
|RALYH
|9,38
|60.666.896
|% -5,82
|
|ISKUR
|690.777,00
|690.777
|% -5,47
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|EREGL
|31,48
|1.630.950.904
|% -0,44
|
|SISE
|15,07
|1.494.886.777
|% 0,13
|
|GARAN
|11,86
|1.398.086.099
|% -0,17
|
|EKGYO
|2,43
|1.034.994.361
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,88
|1.391.701.186
|% 1,84
|
|KRDMD
|13,21
|4.036.436.710
|% -1,05
|
|THYAO
|28,22
|4.205.083.417
|% -1,95
|
|HALKB
|5,15
|697.722.855
|% 5,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4518
|13,4714
|% -0,81
|
|Euro
|15,3615
|15,3806
|% -1,29
|
|Sterlin
|18,4005
|18,4928
|% -0,81
|
|Frank
|14,7284
|14,8171
|% -0,75
|
|Riyal
|3,5865
|3,6044
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|-2,30
|
|Altın Gr.
|791
|791
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|5.274
|5.353
|-13,00
|
|Tam
|5.248
|5.381
|-12,92
|
|Yarım
|2.537
|2.603
|-6,24
|
|Çeyrek
|1.272
|1.302
|-3,12
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,90
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,96
|-0,12
|
|B. Petrol
|85,22
|85,22
|0,75
|
Seans Raporu
18:05
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