***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Değerleme Raporu









***BRMEN*** BİRLİK MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ İŞLETMESİ A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi---Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşDestek Patent A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiSOLEY Marka DeğerlemesiRapor Tarihi07.01.2022AçıklamalarBirlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi'ne ait "SOLEY" markasının değerleme raporu ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994218BIST