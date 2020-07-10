***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.07.2020 10:19
***BRMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BRMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858749
BIST
10:10113.306
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -2.487,34
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
10:106,8665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0054
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8682
En Düşük
6,8563
10:107,7377
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0115
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7659
En Düşük
7,7277
10:10396,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,34
|Açılış
|: 396,62
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|1.794.218
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|BJKAS
|3,66
|55.419.586
|% 6,09
|
|DITAS
|25,14
|1.740.989
|% 6,08
|
|EKIZ
|10,79
|1.227.978
|% 4,86
|
|TSPOR
|6,24
|1.358.922
|% -9,96
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,75
|5.579.660
|% -9,04
|
|KUYAS
|2,66
|1.707.124
|% -8,90
|
|TURGG
|55,90
|2.063.118
|% -8,44
|
|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
|
|GARAN
|7,81
|153.465.469
|% -1,26
|
|SISE
|6,22
|104.874.462
|% -2,51
|
|ASELS
|31,28
|82.940.450
|% -1,70
|
|THYAO
|11,44
|79.968.147
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
|
|TSKB
|1,22
|55.534.029
|% -2,40
|
|IHLAS
|0,83
|20.830.046
|% -4,60
|
|KRDMD
|2,94
|69.217.165
|% -4,85
|
|YKBNK
|2,29
|45.988.427
|% -1,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6081
|8,6513
|% -0,21
|
|Frank
|7,2514
|7,2951
|% -0,28
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-6,62
|
|Altın Gr.
|396
|397
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|2.575
|2.597
|-7,40
|
|Tam
|2.651
|2.665
|-7,50
|
|Yarım
|1.288
|1.304
|-3,70
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,72
|41,72
|-0,63
|